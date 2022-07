Greenweez satisfait de la première édition du « Greenweez Paris Premier Padel Major » organisé à Roland-Garros

Dimanche, la paire Ale Galán et Juan Lebrón a remporté la première édition du Greenweez Paris Premier Padel Major, le 3ème « Grand Chelem » de la saison du nouveau circuit professionnel porté par Qatar Sports Investments (QSI) et la Fédération Internationale de Padel (FIP).

Organisé à Roland-Garros, ce nouveau rendez-vous avait tout pour plaire et attirer des partenaires souhaitant s’associer au padel, une discipline sportive en plein essor dans l’hexagone et le monde entier.

Il y a quelques mois, la société française Greenweez, spécialisée dans la vente en ligne de produits bio, écologiques et durables, a sauté le pas en signant une contrat de Naming de 3 ans (jusqu’en 2024) avec l’épreuve.

« Le tournoi aura permis une très belle exposition de notre marque et nous avons hâte de continuer à travailler sur la suite du partenariat » – Romain Roy, DG de Greenweez

Outre la visibilité offerte par les matchs et le partenariat-titre de l’épreuve (En France, le tournoi était diffusé sur Canal+), Greenweez a évidemment activé son partenariat avec quelques actions in-stadia et des opérations promotionnelles avec Padel Magazine et L’Equipe (articles, vidéo immersion, jeux concours, bannières display).

Avec un court principal de padel installé sur le Phillipe Chatrier, Greenweez a notamment souhaité offrir une expérience « Money Can’t buy » avec une terrasse pour 2 personnes installée au bord du terrain. Un accès VIP qui était mis en jeu sur le stand de Greenweez mais également via des concours sur les réseaux sociaux.

« Nous avons eu des centaines de participants sur les réseaux sociaux et des milliers sur le stand » nous précise Romain Roy, Directeur Général de Greenweez. « Nous avons été accompagnés par l’agence FUSE sur l’activation de notre partenariat avec la FFT et Rosa Paris, notre agence créa, nous a accompagné également sur toute la partie RP ».

Une activation « Canapé VIP » que l’on retrouve un peu partout depuis des années (voir en bas d’article) dans les enceintes sportives qui produit toujours son petit effet sur les participants ainsi que sur le public. Pour le tournoi de tennis de Bercy, Accor propose par exemple depuis plusieurs années une terrasse privilégiée.

« Nous sommes extrêmement satisfaits par cette première édition du Greenweez Paris Premier Padel Major. La Fédération Française de Tennis a réalisé un travail remarquable et nous avons ensemble posé les bases d’un évènement amené à devenir énorme dans les prochaines années » ajoute Romain Roy. « Nous avons en plus eu la chance d’avoir une finale incroyable remportée par la meilleure paire du monde, Ale Galan et Juan Lebron. Le tournoi aura permis une très belle exposition de notre marque et nous avons hâte de continuer à travailler sur la suite du partenariat. »

« Nous avons ensemble posé les bases d’un évènement amené à devenir énorme dans les prochaines années »

Roland-Garros, un stade « multifonctions »

Pour cette première édition du « Greenweez Paris Premier Padel Major », un Naming un peu long mais cela pourrait évoluer dans le futur, la Fédération Française de Tennis revendique un succès sportif mais également populaire.

Au total, 25 000 spectateurs sont venus assister au tournoi sur la semaine au Stade de Roland-Garros. Outre les 6 pistes de padel aménagés sur les courts Philippe-Chatrier, n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6, les spectateurs ont également pu profiter des nombreuses animations mises en places (DJ, pétanque, möllky, rétro gaming, street food, stands partenaires…).

« A l’occasion de cette première édition du tournoi, notre objectif était de faire découvrir le padel mais également le Stade Roland-Garros sous un autre aspect. Je pense que le pari est parfaitement réussi. Les spectateurs venus cette semaine Porte d’Auteuil étaient en effet ravis de leur expérience » précise Arnaud Di Pasquale, directeur du Greenweez Paris Premier Padel Major (525 000€ de prize money pour les joueurs), dans un communiqué.

« Cet événement est une formidable locomotive pour faire avancer la pratique en France, qui s’ajoute à tout ce que nous avons mis en place à la mission padel. Cette première édition d’un sport extrêmement spectaculaire, physique et technique, a permis un vrai coup de projecteur et donne envie de jouer » ajoute Gilles Moretton, président de la FFT.

Après avoir accueilli un évènement boxe avec Tony Yoka, Roland-Garros accueillera à la rentrée (29 septembre – 2 octobre 2022) le circuit Beach Pro Tour Elite 16 (beach volley) et un match de basketball de Betlic Elite du Paris Basket

Renault monte également au filet pour le padel !

Pour cette première édition du Major de Premier Padel, outre Greenweez, les principaux partenaires étaient BNP Paribas, Renault, Wilson, Positive Thinking Company, Lacoste ou encore Mejor Set.

Partenaire de Roland-Garros depuis cette année en remplacement de Peugeot, le constructeur automobile français a décidé de prolonger son engagement avec la FFT à travers le tournoi de padel en affichant également son logo sur le filet des principaux courts et en fournissant une flotte de véhicules. Depuis plusieurs années, c’est Cupra (groupe Volkwagen) qui émerge comme l’un des sponsors autos principaux du padel.

Pour activer ce partenariat avec le tournoi français, Renault a également conçu de nombreux visuels autour du padel et de son lexique spécifique, partagés sur les réseaux sociaux.

