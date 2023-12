La plateforme de streaming CHAMP’S confie ses relations presse à l’agence EPIC

Cette semaine, l’agence EPIC a annoncé la signature d’un contrat avec CHAMP’S concernant les relations presse de l’entreprise.

CHAMP’S est une plateforme de diffusion du sport lancée il y a un an destinée au sport amateur et au disciplines dites « confidentielles ». « A l’aube des JO où de nombreux sports manquent cruellement de visibilité, CHAMP’S représente le lien susceptible de tisser un maillage solide entre les fédérations, les clubs et leurs acteurs » explique le communiqué.