Rugby – Serge Blanco nouvel habilleur officiel du RC Toulon

Cette semaine, le Rugby Club Toulonnais (RCT) a officialisé son partenariat avec la marque Serge Blanco.

En tant que Partenaire Officiel du club évoluant en TOP 14, la marque Serge Blanco fournie des tenues dont des costumes aux joueurs et au staff. « Nous sommes ravis de débuter cette nouvelle aventure avec le RCT. C’est pour notre marque une formidable opportunité de s’inscrire dans la riche histoire du club rouge et noir » précise Lionel Lauby, PDG de Serge Blanco, dans un communiqué. « Au-delà de ses joueurs et de son staff, nous aimerions étendre cette collaboration auprès de tous ses supporters et partager avec eux leur emblématique ferveur ».

Dans le cadre de ce partenariat, une collection en co-branding sera également proposée.