Tennis – Louis Vuitton devient malle officielle de l’Open d’Australie à partir de 2024

A un mois environ du début de l’Open d’Australie 2024, le premier Grand Chelem de la saison de tennis annonce la signature d’un contrat de partenariat avec Louis Vuitton.

Dans le cadre de cet accord, la marque de luxe fait dans le classique en devenant « malle officielle » de l’Australian Open. 2 modèles ont ainsi été créés pour les trophées des simples Messieurs (Norman Brookes Challenge Cup) et Dames (Daphne Akhurst Memorial Cup).

« L’Open d’Australie et Louis Vuitton partagent tous deux un engagement en faveur d’une excellence et d’une innovation sans précédent, tout en conservant un grand respect pour l’histoire, la tradition et la célébration des réalisations et des compétences légendaires. » précise Craig Tiley, PDG de Tennis Australia, dans un communiqué.

« Après les Malles pour la Coupe du Monde de Rugby ou encore le Ballon d’Or en 2023, nous sommes fiers d’annoncer ce nouveau partenariat avec le premier Grand Chelem de 2024, qui montre une fois de plus que la Victoire voyage en Louis Vuitton », ajoute Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton.

Par le passé et dans le tennis, Louis Vuitton avait signé les malles de Roland-Garros. Les autres partenariats actuels sont la Coupe du Monde de la FIFA, la NBA, World Rugby, l’America’s Cup ou encore le Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Reste à savoir si Carlos Alcaraz, ambassadeur de Louis Vuitton depuis quelques mois, soulèvera le trophée le 28 janvier prochain.

