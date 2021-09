La Poste fait appel à Arsène Wenger comme parrain des journées de l’arbitrage 2021

Soutien des arbitres en France depuis deux décennies, La Poste a décidé de faire appel à Arsène Wenger comme parrain de l’édition 2021 des journées de l’arbitrage qui auront lieu du 20 au 31 octobre.

Engagée aux côtés des fédérations et ligues professionnelles de football, rugby, handball et basket, La Poste a choisi une personnalité du ballon rond pour célébrer le 20ème anniversaire de cette activation.

Dans le cadre de ses partenariats sportifs avec les différentes ligues et fédérations, La Poste a notamment offert plus de 100 000 maillots d’arbitres et distribué quelques 450 000 kits pédagogiques pour les clubs amateurs.