Pierre Ménès bientôt à la tête de « Pierrot Football Club » avec Reworld Media

Dans quelques semaines, Pierre Ménès devrait rebondir avec un nouveau projet football associé à Reworld Media.

Comme le précise L’Equipe.fr, l’ancien journaliste de Canal+ sera à la tête d’une plateforme digitale baptisée « Pierrot Football Club ».

« Il est sorti de Canal avec un chèque et Bolloré n’a pas pour habitude de faire un chèque s’il y a une faute lourde. Pierre est clivant, et nous aussi, on l’est. On s’en est pris aussi plein la tête. On a repris 48 médias qui partaient à la poubelle et la première chose qu’on a dû faire, c’est de baisser les coûts. Ça n’a pas plu à tout le monde. On a regardé la communauté de Pierre, il a toujours 2,5 millions de followers sur Twitter. Des gens lui tourneront le dos, d’autres continueront à le suivre. D’ailleurs, nombreux lui demandaient la date de son retour. » a précisé Guillaume Sampic, directeur général de Media365, à L’Equipe.fr