L’agence Clutch accompagne adidas et Team Vitality pour le lancement du nouveau maillot 2021

Team Vitality, la plus célèbre des équipes françaises d’eSport, a révélé mercredi son nouveau maillot adidas pour l’année 2021. Noire, jaune et blanche, la tunique sobre mais élégante est disponible à partir de 79,99€.

C’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour adidas. Ce nouveau maillot Pro 2021 de Team Vitality s’affiche comme étant le premier modèle de l’histoire de la marque aux trois bandes entièrement conçu et développé pour une équipe eSport.

Pour accompagner le lancement de ce nouveau maillot, la marque aux trois bandes et l’équipe eSport ont collaboré avec la nouvelle agence Clutch afin de « repousser la frontière entre le réel et l’irréel ».

Resounding victories are the easy path, but when the road darkens, only the strength of your discontinued support can help us overcome the difficulties.

In our own way, we all chase the same dream. We are one team: Vitality #VforVictory @adidasFR

🛒 https://t.co/OJdAFdyWKB pic.twitter.com/mFczFONDn0

— Team Vitality (@TeamVitality) March 17, 2021