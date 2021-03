Clément Troprès accompagne Tony Parker dans la nouvelle écurie Infinity Nine Horses

Hier, la nouvelle écurie Infinity Nine Horses appartenant à Tony Parker a dévoilé ses ambitions en marge de la course de rentrée du cheval « Best Win » (F4) à Fontainebleau ce vendredi 19 mars.

Pour structurer son écurie, Tony Parker s’est rapproché de Clément Troprès, Directeur Exécutif de l’agence Sport&Co et modeste propriétaire de chevaux de course depuis 2017. « Mon rôle est de conseiller Tony avec pour objectif de limiter les risques notamment sportifs, de se structurer et de développer ce projet populaire » précise l’intéressé, Président Délégué et associé d’Infinity Nine Horses. « Notre projet repose sur une ambition : contribuer avec modestie et humilité à la popularisation des courses en France via la passion de TP; en respectant l’ADN et l’héritage de cet univers notamment les immenses acteurs et propriétaires qui investissent depuis plus d’un siècle. Les choix d’une écurie relèvent très souvent d’un calcul de risque. »

« Mon rôle est de conseiller Tony avec pour objectif de limiter les risques notamment sportifs, de se structurer et de développer ce projet populaire » – Clément Troprès

À l’été 2020, Tony Parker a fait l’acquisition de Best Win, une pouliche de 3 ans entraînée par Ludovic Gadbin, qu’il déclare en son nom propre en réalisant une casaque aux couleurs des Spurs de San Antonio mais également de son club LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne. Victorieuse lors de ses 2 premières sorties puis placée du Prix Vulcain (Listed Race), Best Win permet à TP de disposer de son premier cheval Black Type après seulement 3 courses.

Puis, en décembre dernier, le projet prend forme avec la recherche d’un nom d’écurie. Le Président de LDLC ASVEL utilisera notamment les réseaux sociaux pour valider le nom « Infinity Nine Horses ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tony Parker (@_tonyparker09)

Aujourd’hui, Infinity Nine Horses repose sur 3 univers avec les courses de galop, l’élevage et la formation. Pour imaginer le nom de son futur poulain, TP a encore fait appel à sa communauté. « Suite à la proposition de Charles Leclerc, ami de TP et pilote de Formule 1 Ferrari dont le numéro fétiche est le 16, c’est le nom « Best Sixteen » qui a été retenu par ses fans après 150.000 interactions et autres votes. C’est un poulain de 2 ans entraîné à Deauville chez Yann Barberot qui portera ce nom car il a fait preuve de vitesse sur ses premiers galops » précise l’écurie dans un communiqué.

Ce vendredi 19 mars à Fontainebleau Best Win (F4) fait son son grand retour et ce samedi à Lyon-Parilly (10h50), ce sera au tour de Best Sixteen (M2) de découvrir les courses.

L’effectif à l’entrainement sous les couleurs d’Infinity Nine Horses au 18 mars 2021 :

• Best Win (F4) chez Ludovic GADBIN

• Bestaline (F2) chez Ludovic GADBIN

• Best Sixteen (M2) chez Yann BARBEROT

« Je suis tellement excité à l’idée de démarrer ce projet dans les courses de galop. En seulement 6 mois dans l’univers, j’ai rencontré des personnes passionnantes que ce soit au Haras des Sablonnets, à France Galop, au PMU, chez les jockeys et entraîneurs… » précise Tony Parker, Propriétaire d’Infinity Nine Horses. « J’ai toujours voulu rendre à la France ce qu’elle m’avait apporté lors de mes différents projets. Je vais essayer à mon petit niveau de populariser les courses en France qui me procurent des sensations uniques. Le projet, que nous développons avec Clément, repose sur des bases solides. Ambition, patience et détermination seront nos leitmotivs. »

Pour l’ambition, on peut faire confiance à l’immense champion qui a notamment remporté 4 titres NBA avec les San Antonio Spurs et qui multiplie les projets entrepreneuriaux ces dernières années. « Un jour, au retour du Haras des Sablonnets, on était aux toilettes dans une station-service, il s’est tourné vers moi et il m’a dit : « Je veux gagner l’Arc ! » », a précisé Clément Troprès hier au journal L’Equipe.