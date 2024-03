Optical Center devient partenaire officiel de la Fédération Française de Handball

Il y a quelques jours, l’agence de marketing Sportfive a annoncé la signature d’un contrat de partenariat entre Optical Center et la Fédération Française de Handball.

Dans le détail, le contrat de sponsoring est signé pour 3 années. « C’est avec un immense plaisir qu’Optical Center soutient l’Équipe de France Masculine de Handball. Nos valeurs communes de réussite collective et de dépassement de soi, nos objectifs ambitieux et rassembleurs nous ont naturellement conduits à cet engagement aux côtés de l’équipe leader qui porte si haut nos rêves et l’excellence française. » commente Laurent Levy, président fondateur d’Optical Center, dans un communiqué.

« Notre premier accord signé depuis que nous accompagnons la fédération » – Xavier Oddone, Directeur Général de Sportfive France.

La marque spécialisée dans l’optique et l’audition, vieille de plus de 30 ans, a réalisé un milliard d’euros de chiffre d’affaire en 2022.

« Nous sommes très heureux du nouveau partenariat entre Optical Center et la Fédération française de handball initié par Sportfive. D’autant plus qu’il s’agit de notre premier accord signé depuis que nous accompagnons la fédération. Nous avons hâte de voir ce beau partenariat s’exprimer sur les terrains et en dehors, notamment dans les enseignes de la marque. » ajoute Xavier Oddone, Directeur Général de Sportfive France. Pour rappel, l’agence travaille en exclusivité avec la FF Handball depuis quelques mois.

Jusqu’en 2026 donc, Optical Center verra son logo visible sur les shorts des joueurs. La marque explique également qu’elle déploiera une stratégie digitale et de « trade marketing » dans ses magasins à travers le pays pour renforcer cette collaboration.

A lire aussi