Le Groupe CANAL+ s’offre les droits TV de la « nouvelle » UEFA Champions League, l’Europa League et Conférence League sur le cycle 2024-2027

Hier en début de soirée, le Groupe CANAL+ a annoncé avoir remporté l’intégralité des droits TV des compétitions européennes de clubs de football gérées par l’UEFA, à savoir la Champions League, l’Europa League et l’Europa Conférence League, sur le cycle 2024-2027.

Pour ce package complet, le groupe CANAL+ devrait débourser selon le journal L’Equipe quelques 480 millions d’euros par saison. Reste à savoir si des accords de sous-licence seront scellés avec d’autres chaînes comme beIN SPORTS, partenaire commercial du groupe CANAL+.

Diffuseur actuel des 2 meilleures affiches par journée de Ligue des Champions en co-diffusion avec RMC Sport, CANAL+ sécurise donc un droit premium qui génère de bonnes audiences, « plus d’1,6 million de téléspectateurs en moyenne et un record absolu avec un pic à 2,94 millions pour Paris Saint-Germain / Real Madrid en huitième de finale aller. Et l’aventure se poursuit pour les 5 prochaines saisons » précise le groupe CANAL+ dans son communiqué. Selon L’Equipe, la finale en clair a été acquise par M6.

Pour annoncer la nouvelle au grand public, c’est Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+, Membre du Directoire de VIVENDI, qui a publié un message sur Twitter. « Info chaude mercato : CANAL+ signe plus de 900 joueurs jusqu’en 2027 ». Un tweet repartagé par les principaux comptes du Groupe qui positionne un peu plus le patron de CANAL+ comme l’acteur fort du groupe.

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

550 matchs par saison contre 427 aujourd’hui

Pour rappel, la Champions League proposera un nouveau format dès la saison 2024-2025 avec plus de matchs et la présence d’un club français supplémentaire. 36 clubs participeront à la compétition dans sa nouvelle formule contre 32 actuellement.

Avec ces 3 compétitions, CANAL+ proposera deux fois plus de clubs français sur ses antennes par journée de compétitions, 550 rencontres contre 427 rencontres aujourd’hui et un nouveau tournoi d’ouverture début août avec le vainqueur de la précédente saison de l’UEFA Champions League. De quoi remplir les grilles du mois d’août jusqu’à la fin mai avec un total de 60 soirées européennes contre 50 aujourd’hui.

Reste à savoir comment le Groupe CANAL+ va utiliser ces droits dans sa stratégie commerciale. Où seront diffusés les matchs ? Quelle sera la place de la chaîne CANAL+ Sport ? Un accord sera-t-il signé avec beIN SPORTS ? Quels seront les futurs tarifs pour s’abonner aux chaînes CANAL+ pour suivre ces compétitions ? Des augmentations de prix sont-elles à prévoir ?