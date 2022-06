BOSS nouveau partenaire de l’écurie Aston Martin Aramco Cognizant F1

En marge du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone organisé ce week-end, la marque BOSS a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec l’écurie Aston Martin Aramco Cognizant F1.

Dès le Grand Prix de Grande-Bretagne, le logo BOSS sera visible sur les monoplaces AMR22 de Lance Stroll et Sebastian Vettel. À partir de l’année prochaine, le fabricant allemand concevra et développera des tenues pour l’ensemble de l’équipe avec un vestiaire officiel pour les pilotes, une gamme de vêtements de course et de voyage haute performance pour l’équipe.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre longue histoire en matière de sport automobile »

« Notre ambition est de toujours travailler avec des partenaires dont les valeurs correspondent à celles de nos marques », déclare Daniel Grieder, PDG de HUGO BOSS, dans un communiqué. « La puissance de l’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team réside sur la technologie, le design iconique et luxueux – autant de principes clés que BOSS partage. Nous sommes ravis de poursuivre notre longue histoire en matière de sport automobile avec l’AMF1, et nous nous réjouissons des nombreuses expériences partagées que nous pourrons offrir aux fans, grâce à notre passion pour la vitesse et la technologie. »

Pour accompagner cette annonce, la marque de mode et l’écurie ont réalisé un shooting photos avec Nico Hülkenberg (pilote réserve) et la pilote et ambassadrice d’Aston Martin F1 Jessica Hawkins.

Dans le cadre de ce partenariat, une collection capsule en édition limitée sera également dévoilée en 2023.

« Après l’adoption de la technologie hybride, la Formule 1 devrait introduire un carburant 100 % durable en 2026 et devenir un sport à zéro émission de carbone d’ici 2030. Ces nouvelles mesures ont encouragé BOSS à revenir dans le championnat » ajoute la marque.

Pour rappel, BOSS a été un long partenaire de l’écurie de Formule 1 McLaren avant de signer un contrat avec Mercedes AMG Petronas (2015-2017).

En fin d’année 2017, BOSS devenait partenaire du championnat électrique de Formula E et stoppait son partenariat avec l’écurie de F1 qui a signé par la suite avec Tommy Hilfiger.

Hugo BOSS est également bien visible dans l’univers du tennis depuis cette saison en signant un contrat d’habillement avec Matteo Berrettini et en devenant le Namer du tournoi ATP de Stuttgart.