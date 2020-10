Nike dévoile un parc sportif inspiré de 6 sneakers (Tokyo Sport Playground)

A Tokyo, Nike vient d’ouvrir un nouveau concept de parc sportif avec le « Tokyo Sport Playground Sport X Art ».

En collaboration avec Mitsui Fudosan Residential, la marque au swoosh a conçu une enceinte sportive (995m2) au design original offrant une nouvelle expérience multi-sportive aux habitants de la capitale japonaise.

6 zones inspirées de 6 sneakers de Nike

Dans le détail, le playground se compose de 6 zones avec (notamment) une piste de course d’une longueur totale d’environ 280 mètres, d’un terrain de basket 3×3 ou encore d’un skate park. Pour les matériaux utilisés pour la piste de course ou encore le terrain de basket, Nike a utilisé des déchets recyclés. Un lieu de pratique sportive qui propose également un club house avec vestiaires et douches.

Pour utiliser le playground (gratuit), les utilisateurs doivent réserver un créneau à l’aide de l’application Nike.

https://twitter.com/nikejapan/status/1315580328153550849