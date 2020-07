Nomination – Hugues Ouvrard nouveau Directeur général délégué de l’Olympique de Marseille, Twitter s’enflamme

Cet après-midi, l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée d’Hugues Ouvrard au poste de Directeur général délégué. Une nomination qui a agité les fans sur Twitter autour du hashtag #Ouvrarddemission (voir plus bas).

« L’arrivée d’Hugues en tant que Directeur général délégué coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club » précise l’OM sur son site officiel. « Après avoir bâti de nouvelles fondations autour d’ambitions sportives élevées, d’infrastructures de premier plan et d’une formation redéployée, l’Olympique de Marseille doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne ».

Ancien Directeur Général de Xbox (Microsoft) pour la France jusqu’à l’année dernière, Hugues Ouvrard a notamment exercé des fonctions au sein du groupe Canal+ (OMtv), Foot+, SFR (partenariat Equipe de France) et a occupé le poste de Directeur du marketing Electronic Arts South Europe il y a plusieurs années.

C'est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre @OM_Officiel comme Directeur Général en charge de l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football.Les équipes de l'OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale!#OMnation pic.twitter.com/ffOUGrJpxG — Hugues Ouvrard (@HuguesOuvrard) July 2, 2020

« Au poste de Directeur général délégué, Hugues supervisera l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football » commente Jacques-Henri Eyraud, Président de l’OM. « Manager très expérimenté, maîtrisant les relations internationales, la gestion et le développement de marques fortes, Hugues est doté d’une excellente vision stratégique. Il saura fédérer les équipes et les guider dans la réalisation de leur plans d’actions. Sa proximité historique avec l’univers du football sera certainement un grand atout. »

Une nomination qui agite déjà certains fans sur Twitter

Avec Hugues Ouvrard, l’OM a donc trouvé son « Head of Business », un poste qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines.

L’arrivée de l’ancien DG de Xbox pour la France fait également déjà réagir les supporters du club sur Twitter, de nombreux messages (vrai ou faux ?), refaisant surface. Très rapidement, le hashtag #Ouvrarddemission est devenu le sujet de discussion numéro 1 en France.

Une agitation qui rappelle celle vécue en 2018 lors de la nomination de Jérôme de Chaunac au poste de DG du continent américain pour le Paris Saint-Germain.

En utilisateur averti de Twitter, Hugues Ouvrard a déjà répondu à quelques messages pour tenter d’expliquer certains de ses tweets.

Dite moi @HuguesOuvrard vous êtes supporter de quelle équipe en ligue 1 ? pic.twitter.com/Bt0uk85BJj — Olympien depuis 1984 (@1984Depuis) July 2, 2020

J'assume que j'aime chambrer, tous les clubs, même celui où je suis né (Metz), celui où j'ai travaillé (OMTV), et ceux où j'ai habités (Brest, Paris, Lyon, etc). — Hugues Ouvrard (@HuguesOuvrard) July 2, 2020

https://twitter.com/RneKre/status/1278709203046105089

c’est surtout les buts marseillais qui sont ouverts 😉 — Hugues Ouvrard (@HuguesOuvrard) January 6, 2017