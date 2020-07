Offre de Stage : e-commerce – Groupe GO Sport

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Type de contrat : Stage

ENTREPRISE

Avec GO Sport, vivons sport. Quel que soit le sport que nous pratiquons, quel que soit notre niveau, vivons notre sport avec émotion ! Grâce à ses enseignes GO Sport et Bike+, le Groupe GO Sport compte plus de 220 magasins à travers le monde et se situe parmi les leaders français de la distribution d’articles de sport.

Vous êtes passionné(e) par le e-commerce ? Vous aimez les ambiances start-up ? Vous voulez travailler dans un environnement dynamique et stimulant où les opportunités sont nombreuses et les challenges quotidiens ? Cette offre est pour vous ! Nous recherchons un Stagiaire Assistant e-Commerce (H/F) pour une durée de 6 mois à partir de Septembre 2020. Le poste est à pourvoir à Ivry-sur-Seine (94).

POSTE

Au sein de la Direction E-Commerce de GO sport, vous collaborez quotidiennement avec l’ensemble de l’équipe e-business : Web Merchandising, Contenu.

MISSIONS

• Aide à la création et mise en place du plan d’animation commerciale.

• Brief et validation des supports de communication web (bannières, mailing etc…) en conformité avec le plan d’actions commerciales défini par les équipes e-commerce.

• Etre le relais entre le Trade marketing et le e-commerce, être garant de la bonne visibilité des marques sur le site

• Mise à jour du parcours client et des arborescences.

• Amélioration du moteur de recherche interne.

• Veille concurrentielle (commerciale et navigation) et propositions d’amélioration de l’ensemble des pages du site internet.

• Analyse et reporting (Chiffres, Trafic,…) via Google Analytics et Excel.

• Contrôle de la création et du référencement/enrichissement des produits web en lien avec les fournisseurs et les équipes « marché ».

• Suivi et amélioration continue du contenu des fiches produits.

Suivant votre profil et vos appétences, vous serez progressivement responsabilisé et vos missions pourront être amenées à évoluer.

PROFIL ET COMPÉTENCES

Vous suivez une formation de niveau BAC+4/5 type Ecole de Commerce, IAE ou Universités spécialisées en Commerce, e-Commerce ou Marketing.

Vous maîtrisez impérativement le pack Office. Une première expérience dans le e-commerce ou le marketing digital serait un plus.

Au-delà d’une personne dynamique, rigoureuse et curieuse, nous recherchons un bon communiquant qui saura travailler en équipe et être force de proposition ; tout en étant attiré par le secteur du sport.

Pour postuler : https://groupe-gosport.jobs.net/fr-FR/job/stagiaire-e-commerce-h-f/J3N61K5X7Q8D0TXW9N8