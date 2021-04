NFT – CryptoKickers lance la vente de chaussures virtuelles dont une collection signature de l’ancien joueur NBA Wilson Chandler

Soyez prêts, l’association « sport », « NFT », « blockchain »,… n’en est qu’à ses débuts. Cette semaine, CryptoKickers a annoncé le lancement d’une collection de chaussures signatures virtuelles de l’ancien joueur NBA Wilson Chandler.

Après les cartes virtuelles de Sorare ou les highlights vidéos de NBA Top Shot et en attendant la plateforme de Tom Brady, les fans de sport et de crypto vont pouvoir désormais collectionner des sneakers virtuelles vendues en édition limitée sur Cryptokickers, une startup californienne lancée il y a quelques mois par Joey Flynn et Thomas Dimson.

Pour lancer médiatiquement la plateforme, CryptoKickers s’est associé à Wilson Chandler, joueur NBA qui a évolué notamment aux Knicks, aux Nuggets, aux 76ers, aux Clippers ou encore aux Nets.

Mercredi, le site a lancé la commercialisation de plusieurs paires virtuelles signées Wilson Chandler avec des prix débutant à 44 dollars et payable en ETH (Ethereum). L’occasion de réaliser un bel investissement et de la plus-value à court-moyen terme ?

« Au-delà de l’énorme impact de Wilson en NBA, il fait déjà partie de la communauté NFT. Il était notre collaborateur idéal. Nous l’avons contacté sur Twitter et en quelques jours, un partenariat était en place » précise Joey Flynn, co-fondateur de la société, dans un communiqué.

Précisons que 11% de chaque vente sera reversé à Cool Earth, une organisation à but non lucratif qui oeuvre pour la préservation de la forêt tropicale. Chandler fera également don de tous ses profits à la Benton Harbor Community Development Corporation, une organisation à but non lucratif qui aide au développement social et économique de sa ville natale de Benton Harbor.

Depuis son lancement en ligne en mars, CryptoKickers a déjà vendu plus de 300 paires de chaussures virtuelles. Des modèles qui atteignent des prix assez élevés sur le marché de la revente, jusqu’à plus de 3000 dollars.