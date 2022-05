Offre Alternance : Hospitality Sales – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations, évènements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

Missions :

Au sein de l’équipe Hospitalités, vous aurez pour mission de commercialiser les produits qui vous seront confiés ainsi que de rendre compte du suivi de vos ventes et de vos activités. En particulier :

 Mise en œuvre de la stratégie de prospection commerciale

 Identification et prise de contact avec les décideurs

 Prospection téléphonique pour commercialiser les produits Hospitalités de l’agence

 Présentation de l’ensemble de l’offre de l’agence et identification des besoins clients avec rapidement la capacité à se positionner comme un conseil crédible et pertinent.

 Présentation de l’offre, négociation et finalisation contractuelle

 Gestion de la relation client

 Suivi des ventes et des activités commerciales à effectuer via l’outil de CRM de l’agence.

Profil :

Formation

 En Formation bac +4/5 de type ESC ou équivalence universitaire dans le domaine du Management du Sport

 Expérience dans le domaine commercial (prospection téléphonique) est un plus

 Expérience dans la pro

 Contrat d’alternance de minimum 12 mois

Qualités souhaitées :

 Profil de chasseur

 Capacité à résister à la pression et à s’adapter

 Rigueur commerciale

 Intérêt pour le sport fortement apprécié et plus particulièrement le football

 Forte sensibilité marketing et commerciale

 Très bonne culture générale sport

 Très bonne culture générale du sponsoring et des outils de communication

 Curiosité du marché

 Maîtrise des outils de bureautique : PowerPoint, Excel, Word

 Anglais courant

Envie de rejoindre nos équipes ? Vous pouvez nous envoyer votre candidature à jean-mathieu.menard@sportfive.com, composée de :

– un CV en français

– une présentation en français ou en anglais, des 5 à 10 raisons pour lesquelles vous êtes le ou la meilleur.e candidat.e pour ce poste.