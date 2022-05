Tennis – Un nouveau contrat lucratif de 10 ans pour Jannik Sinner avec Nike ?

En marge de Roland-Garros 2022, le joueur de tennis italien Jannik Sinner fait parler de lui avec un nouveau contrat équipementier d’envergure signé avec Nike.

Selon la gazzetta dello sport, Jannik Sinner aurait signé un contrat de 10 ans avec la marque au swoosh. Le média italien évoque un deal à plus de 150 millions d’euros sur la durée, soit 15M€ par saison.

« Jannik fait partie de ces talents précoces qui grâce au ski a été habitué à gagner dès le plus jeune âge. Il est trilingue et est à la fois attachant, humble et drôle. Ce sont autant de qualités qui renforcent son attractivité auprès des marques » nous confiait Lawrence Frankopan, CEO Starwing Sports Management et agent de Jannik Sinner l’année dernière. « Le fait qu’il soit si jeune permet également à ses partenaires de s’inscrire avec lui dans la durée pour l’accompagner vers les succès à venir ».

Reste à savoir si l’équipementier américain mettra à l’honneur dans les semaines et les mois à venir une collection spécifique autour de l’italien qui possède déjà son propre logo. Une identité de marque qui représente un renard (Fox), le surnom du jeune italien à l’école.

Outre son équipementier Nike, les principaux sponsors ayant déjà misé sur Jannik Sinner sont Head, Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Gucci, Technogym ou encore Parmigiano Reggiano.

Nike doit préparer l’après Nadal (et Federer)

Outre Sinner, Nike est également bien représenté parmi les meilleurs joueurs de tennis au monde avec Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev ou encore Denis Shapovalov (les tenues Nike pour Roland-Garros 2022 ici).

Après avoir longtemps été l’équipementier de Roger Federer (le suisse est passé chez Uniqlo en 2018), Nike semble préparer l’avenir avec l’italien, en attendant de sécuriser également son contrat avec Alcaraz, présenté comme le digne successeur de Nadal ?

Dans les années à venir, le duo Sinner-Alcaraz va-t-il succéder – chez Nike et sur les courts – à Federer-Nadal ?

