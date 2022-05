Eurosport France s’invite à Roland-Garros avec une émission quotidienne, sans images du tournoi

Ancien diffuseur historique de Roland-Garros avec France Télévisions sur les précédents cycles, Eurosport France a décidé de faire vivre les internationaux de France à ses abonnés avec une émission quotidienne privée d’images des matchs.

Pendant les deux semaines du Grand Chelem, « Eurosport Tennis Club, La Terrasse » s’installe sur les toits de la Porte d’Auteuil avec un programme en direct d’une heure, sans images de match du tournoi, mais avec de la bonne humeur, du talk, des quiz,…

Diffuseur du circuit ATP depuis 2019 ou encore de l’Open d’Australie et de l’US Open depuis de nombreuses années, la chaîne qui se revendique « Home of Tennis » fera appel à son équipe éditoriale bien connue par les suiveurs du tennis. Chaque jour, Géraldine Weber accueillera des invités en présence d’Arnaud Di Pasquale, Jean-Paul Loth, Eric Deblicker, Bertrand Milliard, Olivier Canton, Maxime Dupuis ou encore Thomas Morel.

La nouveauté réside dans la présence de Kevin Rolland, porte drapeau de l’Equipe de France Olympique lors des derniers JO d’hiver et Mourad Boudjellal, ancien président du RC Toulon. Arnaud Di Pasquale aura la mission de faire de Kevin Rolland un « pro » du tennis, une progression à suivre dans « le Tip de Dip ». Mourad Boudjellal partagera lui ses souvenirs de la petite balle jaune avec « Mourad d’Auteuil ».



L’émission d’Eurosport France sera à suivre dès 17h45 la première semaine du tournoi et dès 19h pour la seconde.

Si Eurosport France ne diffuse plus le tournoi parisien en France, le groupe Warner Bros. Discovery Sports reste un partenaire média de Roland-Garros en diffusant le tournoi sur d’autres territoires.

De nombreuses personnalités du tennis participeront cette année encore au dispositif Discovery+, Eurosport avec les présences de Barbara Schett, Tim Henman, Mats Wilander, John McEnroe, Alex Corretja, Mischa Zverev, Barbara Rittner, Roberta Vinci, Jonas Bjorkman, Alize Lim ou encore l’actuel joueur Casper Ruud.

Love more of Roland-Garros…

Every match LIVE and on-demand from Paris on @discoveryplus, Eurosport and Eurosport App pic.twitter.com/ToTadm7jVp

— Discovery Sports (@DiscoverySports) May 16, 2022