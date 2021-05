Offre Alternance : Responsable de clientèle – Entreprise partenaire de Win Nantes

Référence : WIN2107

Etablissement : Nantes

Type de poste : Responsable de clientèle

Type de contrat : Alternance

Localisation : Nantes

WIN Nantes, l’école de management du sport, recherche pour son entreprise partenaire dans le secteur sportif un Responsable de clientèle H /F.

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) pour vous former et acquérir un Bachelor 3 Management du Sport. Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise.

Avec un programme en 3 à 5 ans, développez vos compétences en management sportif et renforcez votre employabilité grâce à l’alternance, première expérience significative longue durée.

La formation sera assurée par l’école de Nantes.

MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable de la structure, vos missions seront les suivantes :

Accueillir et servir la clientèle dans une ambiance sympathique et décontractée,

Dynamiser les ventes de matériels mais aussi proposer nos services événementiels,

Développer sa clientèle par les outils de fidélisation,

Être autonome dans l’organisation d’animations chez ses clients (pour la tenue de stands dans les clubs partenaires par exemple),

Arranger l’espace de vente et les réserves pour maintenir un merchandising optimal et garantir une gestion des stocks maitrisée.

PROFIL

Vous êtes titulaire d’un Bac +2

Vous avez une bonne culture sportive (des connaissances en badminton seraient un plus)

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous aimez travailler en équipe

Vous avez une bonne expression à l’oral et à l’écrit

MODALITÉS

Date d’embauche prévisible : Septembre 2021

Date de fin de contrat : Août 2022

Poste situé à : Nantes

Lieu de formation : St Herblain

Pour postuler, rendez-vous ici