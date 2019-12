Canal+ lance 2 nouvelles chaînes 100% Premier League et TOP 14 sur mycanal

A l’occasion des Fêtes de fin d’année, Canal+ lance deux chaînes sur le digital dédiées à la Premier League et au TOP 14. L’objectif ? Offrir un accès simplifié aux deux compétitions.

Le 26 décembre prochain et en marge de la période des « Boxing Days », le Groupe Canal+ lance CANAL+ PREMIER LEAGUE sur son application myCANAL. « Chaque week-end, la chaîne proposera un flux ininterrompu et diffusera donc TOUS les matchs de la journée de Premier League, commentés. Les fans retrouveront également des contenus additionnels, les magazines CANAL+ : Match Of Ze Day et King Of Ze Day » précise le communiqué.

A compter du 28 décembre, ce sera au tour du TOP14 de bénéficier de sa chaîne live sur myCANAL. « Chaque week-end de match, CANAL+ TOP14 sera 100% dédié au championnat français. Là encore, TOUS les matchs seront diffusés et commentés. La chaîne proposera par ailleurs les émissions phares de CANAL+ autour du TOP14 : le CANAL RUGBY CLUB et le LATE RUGBY CLUB. »

Point important, ces 2 chaînes seront disponibles uniquement pour les abonnés ayant accès à Canal+ Sport (voir les offres commerciales ici). « Ces chaînes digitales permettent de retrouver 100% du TOP14 et de la PREMIER LEAGUE en un point central, tout le week-end, en continu sur myCANAL. Ce service permet de répondre aux besoins et aux nouveaux usages des abonnés. Avec myCANAL, nous valorisons encore un peu plus le travail de nos rédactions sport. » commente Thierry Cheleman, directeur des sports du Groupe CANAL.