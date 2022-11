Offre de Stage : Assistant Communication – Servette Rugby Club

Poste à Pourvoir

Le Servette Rugby Club SA est une entité du Groupe Grenat créée en 2021, dont la mission est de soutenir l’évolution de l’équipe Senior de Rugby au sein de l’Association Servette Rugby Club. Le Club évolue dans le championnat français et se situe aujourd’hui en Fédérale 1 (5ème division sur 13). Avec 2 titres de champion de France (3ème série Régionale en 2015 et Promotion d’Honneur en 2018), et 9 montées en 8 saisons. Le Club souhaite devenir un modèle d’excellence en matière de formation pour les jeunes, les éducateurs et les arbitres en matière de gestion, de communication des valeurs liées au sport en général et au rugby en particulier. Le SRC SA fait partie du groupe Servette, réunissant les trois clubs phares genevois que sont le Genève-Servette Hockey Club SA (GSHC), le Servette Football Club SA (SFC1890), l’Association Servette Rugby Club de Genève (SRC) ainsi que l’ensemble des entités et académies sportives rattachées à ces clubs d’élite (associations SFC, SFCCF et GFH) et à Prime & Co SA et l’hôtel Ramada.

Afin de soutenir nos équipes en place dans le développement et la gestion administrative du SRC SA, nous recherchons un·e: Stagiaire Assistant Communication

Mission

Rattaché·e à la Responsable Communication du Servette Rugby et au sein de l’équipe communication, vous participerez à la production du contenu vidéo et photo pour l’ensemble des catégories du club. Vous serez également impliqué·e dans plusieurs missions de Community Management.

Contrat

Type de contrat Stage conventionné

Durée 6 mois

Taux d’activité 100%

Délai d’inscription : 15 novembre 2022

Entrée en fonction : À convenir

Lieu du stage : Genève

Description du poste

Vos responsabilités sont multiples et rassemblent les diverses tâches décrites ci-dessous :

• Montage de vidéos sur le logiciel Adobe Premiere Pro ;

• Tournage et montage de sujets vidéos variés concernant l’actualité du Club ;

• Dérushage, archivage et sélection des photos et vidéos de matchs ;

• Développer la banque photo des Équipes Jeunes ;

• Création et développement des contenus vidéos adaptés aux réseaux sociaux (Instagram, Tiktok…) ;

• Participer à la conception d’activations digitales et de contenus social media ;

• Assurer le suivi de production des contenus et activations avec les équipes du pôle créatif (du brief à la publication du contenu)

• Participer au Community Management des comptes sur les réseaux sociaux

• Tenir le live score sur les matchs à domicile et à l’extérieur

• Contribuer à la production et l’analyse de la performance des contenus publiés sur les réseaux sociaux

• Recherches sur les tendances digitales, innovation & social media

Profil

• Issue d’une formation supérieure type Bachelor (école de Communication/Publicité/Direction Artistique) ;

• Fort intérêt pour l’univers du sport et notamment pour le rugby ;

• Être à l’aise avec la communication digitale et les réseaux sociaux : Facebook / Twitter / Instagram / TikTok / LinkedIn ;

• Maîtrise technique de la suite Adobe et des réseaux sociaux

• Force de proposition, prise d’initiative, forte adaptabilité

• Être disponible les week-ends, dimanches de matchs ;

• Permis recommandé afin de se déplacer pour les matchs ;

• Polyvalence et rigueur sont des qualités essentielles au bon déroulement du stage ;

• Excellente Orthographe ;

• Aisance relationnelle et rédactionnelle ;

Si vous pensez remplir les conditions ci-dessus, alors n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier complet incluant votre ‘Portfolio’, par e-mail uniquement : ressourceshumaines@geneve-sport.com

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil demandé