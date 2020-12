Offre de Stage : Assistant(e) Attaché(e) de presse sport – 187 COM

187 COM est un multiplicateur d’influence (Relations Presse, Relations Publiques, E-RP), un Think Tank créatif et une agence de consulting stratégique. Ses clients sont principalement issus des univers du sport (outdoor, running, action sports), de la mode lifestyle, du high- tech et de la mobilité urbaine.

Entre autres références, l’agence s’occupe des marques PATAGONIA, TIMBERLAND, ZWIFT, STRAVA, PRIMALOFT, FUJIFILM, HOKA ONE ONE, MICRO, SMITH OPTICS, DAKINE, BURTON, ICEBREAKER, VÖLKL, PICTURE ORGANIC CLOTHING… ainsi que les événements sportifs organisés par RED BULL, ASO, …

Période de stage : Janvier 2021 pour 6 mois

Type de contrat : Stage (convention de stage obligatoire)

Rétribution : Minimum prévu par la loi

Description :

Le ou la stagiaire aura pour mission d’assister les attachés de presse du pôle brand dans leurs missions quotidiennes :

– Le suivi des demandes presse

– Les relances téléphoniques auprès des journalistes sur les différents projets en cours

– La gestion des envois de produits

– L’aide à l’organisation logistique des différents rendez- vous presse organisés par l’agence pour ses clients (conférences, présentations de produits, voyages de presse…)

– La réalisation des reportings clients

– La réactualisation du fichier presse et la recherche d’influenceurs

– L’écriture des outils presse Stage responsabilisant et polyvalent.

Profil :

Nous recherchons une personne réactive, rapide, consciencieuse sérieuse, organisée, rigoureuse, adaptable, ayant un bon contact téléphonique et de bonnes compétences rédactionnelles (orthographe irréprochable).

Cette personne doit avoir une vraie sensibilité pour l’univers du sport et des pratiques outdoor. En bref, nous cherchons quelqu’un de débrouillard et qui comprend vite…

Précédentes expériences en agence RP appréciées.

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + LM) à :

– Maud Gallois Le Pommeray / maud@187com.fr

– Tél : 01 86 95 28 64 / 06 77 78 76 31