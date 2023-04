Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet Marketing OL – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

VOS MISSIONS

Sous la supervision du Chef de projet Marketing BtoB Olympique Lyonnais :

Marketing de l’offre / outils d’aide à la vente

Sponsoring

* Réalisation des dossiers de prospection génériques

* Lien avec les commerciaux sponsoring, prises de brief

* Réalisation de dossiers sponsoring personnalisés répondants aux enjeux de communication des prospects

* Suivi des contrats signés et lien avec les équipes servicing

* Veille sur les actualités sponsoring

* Benchmarks sectoriels

Hospitalités

* Réalisation des plaquettes hospitalités et mise à jour des outils d’aide à la vente

* Gestion des droits dans l’ERP

Recommandation stratégique

* Prise de brief, renseignement sur la marque et ses enjeux

* Réalisation de dossiers de prospections, vente et proposition des idées d’activation associées

* Planification stratégique : planification du contenu et gestion du calendrier (campagnes, améliorations)

VOTRE PROFIL

* Formation bac+5 Ecole de Commerce spécialisation Communication, Marketing ou équivalent universitaire

* Une spécialisation et/ou une première expérience/stage dans le domaine de la communication/marketing sportif serait un plus.

* Grande capacité d’analyse et de synthèse – capacité à construire des argumentaires impactant, comprendre les besoins des annonceurs et la relation avec les produits proposés.

* Excellent relationnel, autonome, réactif, créatif et innovant.

* Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

* La maîtrise d’Illustrator serait un plus.

* Anglais indispensable

* Grand intérêt pour le sport en général, notamment du point de vue des fans et des supporters.

* Des affinités en termes de marketing digital seront appréciées.

NOTRE OFFRE

* Durée : 6 mois (temps plein)

* Début du stage : lundi 03 juillet 2023

* Gratification : 800€ brut mensuel

* Avantages : 50% titre de transport + tickets restaurants (10.5€/jour)

* Localisation : Stage basé dans les locaux de l’OL au Groupama Stadium à Lyon-Décines

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

CONTACT : Yoann VARVARIAN – yvarvarian@ol.fr