Offre de Stage : Assistant(e) communication – Fédération Française d’Athlétisme

Localisation du poste

Fédération Française d’Athlétisme – 33 avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS

Contexte et missions de la Fédération

La FFA est une association reconnue d’utilité publique et délégataire de service public a pour mission d’organiser et de développer l’athlétisme en France, à travers notamment l’accompagnement de ses clubs, de ses structures déconcentrées et la gestion de la Haute performance.

En tant que premier sport olympique, la FFA a bâti un plan de développement ambitieux jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec pour ambition principale d’accroitre son attractivité auprès de tous les pratiquants d’athlétisme.

Fonction

Stage conventionné d’une durée de 6 mois

Assistant communication

Le poste est à pourvoir à partir du 1er mars 2023

Description du stage

Vos missions principales seront d’accompagner le service communication sur :

– Suivi des dossiers Kinder Joy of Moving Athletics Day, Journée Nationale de la Marche Nordique et Run2K Challenge : Réalisation des visuels et teasers en lien avec les agences et les services FFA et suivi des déclinaisons des opérations

– Elaboration de newsletters (licenciés, clubs) : définitions de contenu, relation avec le prestataire d’emailing

– Circuit Crédit Mutuel Athlé Tour : Communication/promotion du circuit, relation avec les organisateurs des Meetings pour validation des visuels, demande de déclinaisons pour communication sur supports FFA

– Plateforme outils de communication clubs : suivi des commandes des clubs, suivi du stock, relation avec prestataire plateforme, promotion de la plateforme auprès des clubs (e-mailing, phoning…)

– Soutien communication Meeting de Paris, championnats de France Elite, Equipe de France

Liaisons fonctionnelles et autres interactions

Le poste sera en permanence en liaison avec :

Le responsable communication ;

L’ensemble du pôle communication ;

Les autres services de la Fédération

Connaissances techniques et expérience souhaitées

Vous suivez un cursus en Management du sport ou communication niveau Master, vous disposez de connaissances des enjeux d’une organisation sportive et de la communication.

Une bonne maîtrise de Photoshop est fortement souhaitée et une maîtrise d’Illustrator et Indesign est un plus.

Profil souhaité

Connaissances-savoir

– Connaissance du milieu associatif et des fédérations.

Savoir-faire

– Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …) et très bonne connaissance des outils informatiques ;

– Bonne expression orale et écrite ;

– Esprit d’analyse et de synthèse

Savoir-être

– Bon relationnel et esprit d’équipe

– Rigueur et sens de l’organisation

– Capacité à travailler sous pression

– Créativité

– Capacité d’adaptation

Personne à contacter

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV et LM) à l’adresse mail suivante : recrutement@athle.fr