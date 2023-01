NFT – La Premier League débarque sur le jeu de fantasy Sorare

Aujourd’hui, le jeu de fantasy Sorare a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la Premier League.

Dans le cadre de cet accord de licence de 4 ans, Sorare va pouvoir proposer des cartes numériques (NFT) des joueurs du championnat anglais.

Pour accompagner cette annonce qui devrait permettre à Sorare d’accroître plus rapidement son nombre d’utilisateurs au Royaume-Uni, la société va proposer de nouvelles fonctionnalités de jeu notamment des compétitions spéciales Premier League, un mode draft et des compétitions en mode plafonné.

« En tant que passionnés de football, nous rêvions de ce partenariat depuis la création de notre entreprise » précise Nicolas Julia, Directeur Général et cofondateur de Sorare, dans un communiqué. « Il s’agit d’une étape importante pour nous, car nous poursuivons notre objectif de créer une communauté sportive mondiale attrayante pour les fans »

Aujourd’hui, Sorare est associé à LaLiga, la Bundesliga, la Série A, la NBA ou encore la MLB. Des figures du sport comme Serena Williams, Lionel Messi, Zinédine Zidane, Rio Ferdinand, Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Blake Griffin et Rudy Gobert sont parmi les investisseurs, ambassadeurs et conseillers.

« La façon dont les supporters suivent leurs équipes et leurs joueurs préférés évolue et la Premier League est toujours à la recherche de moyens pour connecter avec ses fans. Les cartes numériques à collectionner et le jeu en ligne innovant que propose Sorare représentent une nouvelle façon pour eux de se sentir plus proches de la Premier League, qu’ils regardent dans le stade ou depuis chez eux, dans le monde entier. Nous pensons que Sorare est le partenaire idéal pour la Premier League et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration. » ajoute Richard Masters, Directeur Général de la Premier League.

Comment fonctionne le jeu de fantasy football de Sorare

Dans Sorare, les utilisateurs, appelés “Managers”, créent des équipes composées de cinq joueurs : un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un autre joueur de champ. Les managers inscrivent ces équipes à différents tournois gratuits, chacun ayant ses propres conditions de participation, comme l’âge des joueurs ou la région dans laquelle joue leur club.

Sur la base des performances réelles des joueurs et des résultats des matchs, toutes les équipes inscrites sont alors classées. Mieux le manager est classé, plus les prix qu’il remporte sont importants.

De nouvelles fonctionnalités de jeu, comme des compétitions spécifiques à une ligue, permettront aux managers de jouer avec des cartes gratuites.

Les cartes ont différents niveaux de rareté : chaque joueur de football dispose de 1 000 cartes limitées,

100 cartes rares, 10 cartes super rares et une seule carte unique.