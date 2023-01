Offre Emploi : Commercial Junior – Kiplink Event

QUI SOMMES-NOUS ?

Kiplink Event est une agence d’événementiel sportif qui accompagne ses clients dans l’organisation et le développement de leurs événements sportifs.

Nous intervenons de 2 manières :

– Auprès des organisateurs d’épreuves de running qui souhaitent bénéficier d’une expertise et d’un accompagnement (Vredestein 20km de Paris, Maif Ekiden de Paris, Marathon Eiffage de Dakar, Spartan Race, Treg) ;

– Auprès des entreprises qui veulent mettre en place des activités de team building pour motiver et resserrer les liens entre les collaborateurs.

VOS MISSIONS :

Rejoignez l’agence Kiplink Event en tant que Commercial Junior. Sous la responsabilité du Responsable Commercial, vous aurez en charge le développement commercial et le suivi des événements du pôle Team Building à destination des entreprises.

– Aider à l’élaboration des offres commerciales et de la stratégie de prospection commerciale.

– Commercialiser les produits de l’agence avec la gestion d’un portefeuille clients : identification des prospects, recherche de contacts, prospection, rendez-vous clients, propositions commerciales et contractualisation.

– Assurer la bonne saisie de l’outil de gestion commerciale (nouveaux contacts, rendez-vous clients, ventes finalisées, etc.).

– Gérer les inscriptions des groupes de coureurs lors des grands événements (utilisation de la plateforme d’inscription, suivi de la relation client)

– Assurer la mise en œuvre des événements en relation avec les différents services (marketing, communication, logistique).

– Rechercher, sélectionner et coordonner des différents prestataires en amont et pendant les événements.

– Gérer les services commandés par les clients en relation avec les différents prestataires (goodies personnalisés, livraisons, etc.).

– Assurer le respect du budget de chaque événement.

– Gérer la facturation client et le recouvrement en cas d’impayés.

– Assurer le bilan de chaque événement (reporting interne et à destination du client).

– Veiller à ce que la communication destinée à la cible clients soit bien mise en place en lien avec le chargé de communication (réseaux sociaux, newsletters, site internet, etc.).

LES QUALITES REQUISES :

– Capacité d’analyse et force de proposition

– Sens de l’organisation et des priorités

– Très bonne aisance relationnelle

– Capacité à convaincre et persévérer

– Esprit de créativité et de curiosité

– Travail d’équipe et autonomie

LES COMPETENCES REQUISES :

– Maitrise des techniques commerciales (prospection, négociation, fidélisation)

– Excellentes qualités rédactionnelles

– Bonne maitrise du Pack Office

– Une première expérience sur un poste similaire est un plus

– Une connaissance du métier du team building est un plus

– Permis B

LES INFORMATIONS PRATIQUES :

Type de contrat : CDI

Disponibilité : dès que possible

Rémunération : 26k-28k brut annuel selon profil + variable

Lieu de travail : Arcueil (94) – 10 minutes à pied des stations Barbara (M 4) et Laplace (RER B)

Date d’émission de l’offre : Janvier 2023

Contact : g.valleteau@kiplink-event.com