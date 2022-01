Offre de stage : Assistant(e) Communication – Vélo Vert Festival

Vous êtes étudiants dans le domaine de la communication ? Chlorobike est à la recherche d’un(e) stagiaire assistant(e) communication pour ses évènements 2022 à partir de février.

Le Vélo Vert Festival est un évènement VTT grand public organisé chaque premier week-end de juin à Samoëns. La société organisatrice Chlorobike est propriétaire du magazine mensuel Vélo Vert magazine ainsi que des sites d’information www.velovert.com – www.veloderoute.com et www.velotaf.com. Avec 45 000 visiteurs et 8 200 inscriptions, le Vélo Vert Festival fait partie des événements références dans le paysage outdoor européen.

Dans le cadre de l’organisation de cet évènement, Chlorobike est à la recherche de son Assistant(e) Communication pour une durée de 4 à 5 mois.

OFFRE : ASSISTANT(E) COMMUNICATION

Communication

– Appui à la stratégie de communication digitale

– Rédaction de contenu de communication print et web

– Animation quotidienne des réseaux sociaux

– Support au marketing pour toutes les tâches liées à l’activité du service (campagnes e-mailing ou élaboration de supports de communication)

– Mise en place d’opérations de communication ciblées

– Veille concurrentielle

– Contrôle des performances newsletters et réseaux sociaux

– Participation à l’organisation du Vélo Vert Festival à Samoëns et aux différentes manifestations associées à la société (salons et événements sportifs)

Création graphique et audiovisuelle

– Création de supports de communication : Newsletter, Site internet, Annonces graphiques…

– Création de contenu audiovisuel destiné aux réseaux sociaux : vidéos, photos…

Le poste sera basé à Carrières-sur-Seine (78420) – 15, rue Claude Monet

RER A et transilien : arrêt Houilles-Carrières

Vous êtes étudiants dans les domaines de la communication ce poste est fait pour vous.

Profil pour le poste :

– Niveau Licence 3 & Master

– Excellente expression écrite et orale

– Maîtrise de l’Anglais

– Esprit d’équipe

– Réel intérêt pour le sport outdoor, les nouvelles technologies, la photographie et la vidéo

– Force de proposition, autonomie, créativité et prise d’initiatives

– Maîtrise des logiciels PAO et Pack Office, maîtrise des outils digitaux

Modalités pour postuler

Email à l’attention de Lauriane Pénarubia avec CV et lettre de motivation

Renseignements possibles par email ou téléphone : organisation@chlorobike.com – 01.39.13.33.22

Secteur : Presse

Fonction : Événementiel

Type de contrat : Stage

Localisation : Yvelines (78)

Rémunération : 554,40 €

Stage rémunéré de 4 à 5 mois à commencer début février.