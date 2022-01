Offre Emploi : Assistant Responsable Activités & Animation – GOPARK

LA SOCIETE :

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le monde du loisir et de l’évènementiel, GOPARK est une société de loisirs multi-activités, dont la première activité fut le Paintball, avant qu’elle se diversifie vers de nombreuses autres activités : Foot en salle, Foot en bulle, Combats de sumos, Babyfoot humain, Rodéo mécanique, Lancer de Haches…

Avec pour première ambition de faire du Paintball un loisir accessible à tous, la forte demande du grand public et des entreprises pour les « activités de groupe » nous ont amené à développer notre savoir-faire dans « l’amusement collectif de 7 à 77 ans ».

Notre enseigne reçoit ainsi des dizaines de milliers de visiteurs en tout genre (BtoC, BtoB et BtoG) chaque année sur ses 2 sites : Le site intérieur de Pontoise (95) et le Site extérieur d’Hénonville (60).

Misant sur une qualité de service « premium », notre mission a toujours été de recevoir notre clientèle comme un professionnel de l’accueil et de traiter chaque client avec une attention particulière.

Nous aspirons aujourd’hui à faire vivre à chacun de nos clients une expérience de loisirs unique, à travers des activités variées, originales et immersives.

En recherche permanente de nouveaux concepts, notre complexe est ainsi en plein développement. Nous allons bientôt pouvoir proposer à nos clients plus de 1200 m2 d’activités dédiés aux trampolines : Tour de Saut, Parkour Ninja, Concours de Dunk, Trampoline performance…

Nous recherchons aujourd’hui un « Assistant responsable Activités & Animation » ayant pour envie d’intégrer une structure dynamique et de rejoindre notre équipe jeune et ambitieuse.

Alors ? Prêt à rejoindre l’aventure GOPARK ?

MISSIONS :

Rattaché au Responsable d’exploitation, l’Assistant responsable Activités & Animation aura pour principale mission la gestion opérationnelle des différentes activités proposées par l’entreprise. Sa principale responsabilité sera de garantir le bon fonctionnement du matériel et des installations liées aux activités, ainsi que la qualité du service proposé à la clientèle.

Il saura également former, encadrer et accompagner les équipes opérationnelles. Il veillera à la bonne réalisation des tâches nécessaires à l’exploitation des 2 sites.

Quelques-unes des missions qui vous seront confiées :

– Former, encadrer et accompagner des équipes d’animateurs

– Garantir la satisfaction client en maintenant une qualité de service irréprochable

– Garantir la logistique, l’utilisation et le bon entretien du matériel, des installations et aménagements liés aux activités

– Gérer et optimiser l’organisation des prestations et des plannings d’activités

– Gérer des ouvertures et fermetures de site(s)

– Veiller au bon respect des procédures, directives et valeurs de l’entreprise

– Réaliser des tâches de manutention et d’entretien liées à l’activité de l’entreprise

PROFIL :

Vous vous intéressez au domaine des sports, loisirs et de l’évènementiel, et disposez d’une première expérience significative sur une fonction similaire.

D’un leadership naturel, par vos attitudes, vous savez développer la cohésion et l’esprit d’équipe, ainsi que l’organisation des journées.

Dynamique, rigoureux, organisé et motivé, vous êtes consciencieux et aimez le contact client, l’animation et le mangement d’équipe.

Vous disposez d’une bonne compréhension technique et de talents de « bricolage », vous êtes à l’aise avec la gestion et l’entretien de matériel.

Vous êtes titulaire d’un Bac +2, ainsi que du permis de conduire.

Vous êtes disponible les week-ends et jours fériés.

INFOS :

Contrat : CDI 39h hebdomadaire

Salaire : 22-24 k€ (selon profil)

Avantages : Mutuelle + Tickets restaurant + Primes

Disponibilités : Du lundi au dimanche (selon planning), travail en soirée régulier.

CONTACT :

Anthony BULTINCK – Directeur d’exploitation – envoyez vos candidatures à : recrutement@gopark.fr