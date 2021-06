Offre de Stage : Attaché Commercial & Marketing – USM Saran Football

Présentation

L’USM Saran Football est un club de la Communauté d’Orléans Métropole depuis 1970. Reconnu dans son territoire tant pour son projet, ses valeurs (multiples récompenses fairplay) que ses résultats sportifs au meilleur niveau régional que national (National3, U19 nationaux, U17 nationaux), nous franchissons une nouvelle étape dans notre développement en renforçant notre politique commerciale et nos outils auprès de nos licencié(e)s, nos supporters et nos partenaires.

Missions

Basé(e) au Siège du Club au nord d’Orléans (45), tu es rattaché(e) au Président et tu as pour mission de travailler en lien avec la commission « Partenariats » composée d’un Responsable Partenariats, d’un Commercial Sponsoring et d’un Chargé de Mission.

Tu contribues activement au développement et à la promotion des prestations Club dans le cadre de notre projet 2023.

A ce titre, tu mènes les actions suivantes :

– Assurer le suivi et la fidélisation, en soutien de la commission « Partenariats », d’un portefeuille de clients professionnels (production devis et suivi contrats, enquête satisfaction, relances, interface)

– Contribuer au développement des comptes (enquêtes sponsoring et prospection téléphonique) ;

– Faire évoluer nos outils Business pour augmenter le volume des prestations contractées (offre de services, plaquettes, fiche & base données client, argumentaires de vente…) ;

– Participer à l’animation de nos évènements (loge VIP match, interviews, réunions business) ;

– Contribuer à nos démarches marketing (analyse marché, veille concurrence, programme de fidélisation, emailing, webmarketing) en lien avec les services internes ;

Profil

Dans le cadre d’une formation Bac+2 à Bac+5 en Commerce / Marketing ou encore Evènementiel, tu as idéalement une première expérience commerciale (stage, alternance ou bénévolat) dans l’environnement du Sport ou des services de Publicités / Evénements. Une connaissance des associations est un vrai plus. Enthousiaste mais humble, tu souhaites contribuer à cette aventure et vivre une expérience où l’esprit « entrepreneur » est une réalité.

A l’issue d’un parcours d’intégration et de formations internes avec un tuteur, nous valoriserons plus encore tes aptitudes :

– Autonomie, rigueur et pragmatisme

– Aptitude à l’écoute, l’analyse et à argumenter

– Sens du service et d’équipe

Dotation club en matériels et logiciels. Bureau au stade et télétravail envisageable.

Rémunération & Avantages : Stage Gratuit 2 mois à partir de septembre 2021

Nous vous remercions d’adresser votre candidature, avec référence ACMS0221, avec CV et lettre de motivation à recrutement.saranfootball@gmail.com