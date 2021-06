Roland-Garros 2021 – Lacoste active son partenariat avec « L’oeil du Crocodile » et des caméras GoPro

A l’occasion de ce Roland-Garros 2021, Lacoste célèbre les 50 ans de son partenariat avec les Internationaux de France.

Parmi les principales activations menées par la marque au croco, les fans de la petite balle jaune pourront notamment suivre le programme « L’oeil du Crocodile ».

Durant toute la quinzaine, joueurs Lacoste, personnalités, journalistes, ramasseurs de balles, juges de lignes et autres personnes gravitant sur le tournoi auront une caméra GoPro intégrée dans leur polo. L’occasion pour Lacoste de proposer du contenu en immersion et intimiste au plus près de l’action et des coulisses du tournoi.

Outre cette activation, Lacoste sera bien visible durant la quinzaine en habillant les arbitres, les juges de ligne et les ramasseurs de balles.

Des pièces bien évidement en vente pour le Grand Public. Comptez 100 euros pour le polo porté par les ramasseurs de balles pour ce Roland-Garros 2021 (taille adulte).

Le polo arbitre homme est lui en vente au prix de 120 euros (rouge ou bleu marine).

En parallèle, Lacoste sort également un nouveau parfum édition limitée Roland-Garros L.12.12. Si la forme du flacon évoque toujours celle du célèbre polo en coton blanc surmonté de son iconique broderie crocodile, les couleurs qui s’affichent en façade reprennent dans un graphisme moderne les couleurs mythiques du tournoi parisien : l’orange et le vert. Sur les insignes R et G entremêlées, la signature du joueur de légende triomphe, tel un autographe accordé à l’issue du set gagnant.

Sur les courts de Roland-Garros, Lacoste sera également bien représentés avec des ambassadeurs comme Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Pierre-Hugues Herbert, Jérémy Chardy ou encore Anett Kontaveit.

Dans la Grande Boutique de Roland-Garros, vous pourrez également customiser vos polos Lacoste à l’aide de patchs pour célébrer les 50 ans du partenariat entre le Grand Chelem et la marque.