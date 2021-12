Naming – La future salle indoor de l’OL baptisée LDLC Arena

Hier en fin de journée, OL Groupe a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec LDLC concernant la future Arena indoor qui sera construite à OL Vallée à proximité du Groupama Stadium.

Dans le cadre de cet accord signé pour 8 ans, la salle portera le nom de LDLC Arena. Les travaux devraient débuter en début d’année 2022 pour une mise en exploitation fin 2023.

Déjà très impliqué dans l’équipe de basket LDLC ASVEL (dont l’OL est actionnaire) et l’équipe eSport LDLC OL, la société spécialisée dans l’e-commerce informatique et high-tech renforce un peu plus sa visibilité dans l’écosystème Olympique Lyonnais.

Mieux, LDLC va également gagner en notoriété auprès du grand public puisque la future Arena qui devrait coûter quelques 141 millions d’euros accueillera de nombreux concerts, des salons professionnels ou encore des séminaires, en plus des matchs d’Euroleague de l’ASVEL et autres compétitions sportives et eSport. Un partenariat « local » (LDLC est basé à Limonest à côté de Lyon) à dimension nationale et internationale.

La plus grande Arena événementielle en France en dehors de Paris

« Cette infrastructure, référente en Europe sur les plans technologiques et environnementaux, sera la plus grande Arena événementielle en France en dehors de Paris. Bénéficiant des dernières innovations en matière de connexion et d’expérience utilisateur, la LDLC Arena devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an » précise le communiqué.

Pour rappel, OL Groupe a signé un contrat avec Live Nation, leader mondial du spectacle et concerts, pour la venue d’artistes internationaux à la LDLC Arena.

« Notre attachement à la région lyonnaise est fort. Depuis de nombreuses années, nous soutenons le bien-être de chacun, la culture et le spectacle sous toutes ses formes. Être le partenaire d’un équipement de cette qualité est une grande fierté pour nous. Nous en sommes sûrs, la LDLC Arena sera le lieu de toutes les émotions et de toutes les passions… Nous avons hâte ! » précise Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.

« Avec la LDLC Arena, nous allons construire la nouvelle salle de référence en Europe » – Jean-Michel Aulas

« Avec la LDLC Arena, nous allons construire la nouvelle salle de référence en Europe. Pour cela, il nous fallait l’expertise et l’exemplarité du Groupe LDLC, dont la formidable histoire entrepreneuriale est une inspiration pour nous tous » ajoute Jean-Michel Aulas, Président d’OL Groupe. « À travers cet accord de naming, deux institutions majeures du territoire s’allient pour offrir une salle qui conciliera aussi bien les exigences en termes de sport et spectacle que celles sur les volets de l’emploi, de l’environnement et de l’insertion ».

La conception et la construction de cette nouvelle salle a été confiée au Groupement POPULOUS (architecte) et CITINEA, filiale de VINCI Construction France. La LDLC Arena pourra accueillir entre 12 000 et 16 000 personnes, selon la configuration (concert, spectacle, sport).

OL Groupe décale d’une année ses objectifs

Malgré la crise, OL Groupe a poursuivi ces derniers mois ses investissements « Full entertainment » dans le lieu de vie « OL Vallée » situé à côté du stade.

Le pôle de loisirs de 23 000 m2 a été inauguré le 9 juin 2021 et 17 enseignes exploitantes proposent aujourd’hui des espaces de restauration, récréatifs, hôtelleries, sportifs (padel et surf indoor) et culturels. La future LDLC Arena viendra compléter le puzzle. OL Groupe a récemment annoncé que son objectif de 400 à 420M€ de produits des activités (incluant le trading joueurs) pourrait être atteint avec un décalage d’environ un an, c’est-à-dire au terme de la saison 2024/25 (contre 2023/24 précédemment).