QatarEnergy partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

A quelques jours du tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2022 disputée au Qatar, la FIFA a officialisé la signature d’un nouveau contrat sponsoring avec QatarEnergy.

Dans le cadre de cet accord, le fournisseur de gaz naturel liquéfié se hisse au rang de Partenaire de la FIFA pour le mondial.

Avec cette annonce, Qatar Energy rejoint adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai/Kia, Qatar Airways et Visa. « Il ne reste désormais plus qu’une seule place de Supporter régional disponible pour le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, ce qui laisse une dernière chance à une entreprise basée au Qatar ou dans la région du Golfe de s’associer à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 » précise la FIFA.