Offre de Stage : Editor, Marketing Content – LaSource

NOTRE SOCIÉTÉ

LaSource est une agence B2B basée à Paris, spécialisée dans le sport, le digital et les nouvelles technologies. Depuis 2019, nous aidons des start-ups à fort potentiel et choisies par nos soins à développer leur activité et leur technologie sur le marché européen. Nous accompagnons les institutions sportives et leurs partenaires (clubs, fédérations, ligues, médias, etc.) en leur donnant accès à de nouvelles solutions digitales et innovantes qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs stratégiques et d’accélérer leur processus de digitalisation.

Aujourd’hui nous travaillons avec quatre entreprises américaines et UK (Livelike, Greenfly, Slate, Move.ai) et des acteurs majeurs du sport comme l’UEFA, le PSG, World Rugby ou encore Canal +.

LE POSTE

Rattaché au responsable marketing de la société, tu rejoins notre équipe en tant que support opérationnel sur la création de contenu marketing. Rigoureux(se), réactif(ve), autonome et motivé(e), tu souhaites acquérir une expérience professionnelle captivante afin de valoriser ton parcours, développer ta connaissance de l’industrie du sport et mettre en pratique tes connaissances.

Tes principales missions :

Création & gestion d’une émission vidéo hebdomadaire (identité visuelle, montage vidéo, création de contenu, stratégie de communication)

Assistez le responsable marketing sur la croissance du Podcast LeCorner France & International (montage, snack content, promotion)

Social Media: animation des réseaux sociaux LaSource (Twitter, Instagram, LinkedIn)

Gestion et développement de la Newsletter ainsi que des contenus LaSource

Accompagnement des startups représentées par LaSource sur leurs problématiques Business & Marketing (Reporting, SDR, Brand positioning)

PROFIL RECHERCHE :

Tu es issu(e) d’une formation de type bac +⅘ en école de commerce ou ingénieur.

Tu as déjà une expérience significative dans le marketing, la communication ou le growth hacking.

Tu connais les tenants et aboutissants de l’industrie du sport.

Tu maîtrises les réseaux sociaux et tu es familier avec le vocabulaire et les notions du digital.

Tu es rigoureux(se) et dynamique, tu es force de proposition et tu sais travailler en autonomie (le sens de l’humour et la bonne humeur sont très appréciés).

English is mandatory.

Localisation : Remote / Télétravail

Durée du contrat : 6 mois minimum

Début du stage : Septembre 2022

Rémunération : TBD

Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : marketing@lasource.io