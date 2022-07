Offre Alternance : Assistant(e) commercial(e) – Playground

Alternance

Début Septembre 2022

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Playground est avant tout une histoire de passions et d’amitié. Amis de longue date et tous animés par l’envie de vivre le Sport dans son ensemble et de contribuer à son développement, nous avons décidé de se lancer dans l’aventure début 2017.

Dès son lancement, PLAYGROUND SAS s’articule comme une société spécialisée dans l’ingénierie événementielle en organisant son activité principale autour de 2 pôles :

Un pôle « Grands événements sportifs» ayant pour missions principales :

Conseiller les organisateurs d’événements (sportifs ou culturels) sur des problématiques logistiques (transport / hébergement / restauration), de la conception du dispositif à sa mise en œuvre opérationnelle ;

Réaliser des missions opérationnelles telles que le management de dispositif opération ou de la régie terrain ;

Un pôle « Évènements grands publics » dont la mission principale consiste à organiser des événements de leur conception jusqu’à leur réalisation, en intégrant tous les métiers nécessaires (production et logistique, financement, communication et promotion, régie, …) ;

DESCRIPTION DE LA MISSION

Au sein du pôle « Évènements grands publics », vous serez en charge de co-commercialiser, de co-animer et de co-coordonner les ventes de packs entreprises et exposants de La Grande Course du Grand Paris qui aura lieu le Dimanche 12 Mars 2023. Nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) commercial(e) ayant le goût du challenge, n’hésitant pas à développer ses propres techniques de vente et souhaitant s’intégrer au projet Playground.

L’événement :

La Grande Course du Grand Paris est une course à pied comprenant 2 distances: 10km (départ Place de la République) / 21km semi-marathon (départ Bois de Vincennes) pour finir sur la mythique piste du Stade de France. Notre parcours promeut la métropole parisienne en traversant des lieux importants du Paris historique et du Grand Paris de demain. Cet événement de 10 000 participants, s’articule autour de 3 valeurs qui sont :

-Eco-responsable

-Populaire

-Solidaire

Vos principales missions seront :

En Amont

Identifier, prospecter (physique et digital) et conquérir de nouveaux clients

Assurer quotidiennement le suivi commercial, administratif et opérationnel

Gestion de la satisfaction client

Assurer la communication avec les équipes en charge de la logistique

Être présent sur chacun des événements où des offres auront été mis en vente.

Analyser la concurrence

Pendant

– Remise et livraison des dossards (organisation, gestion d’équipe, …)

– Régie du « Village Entreprise » (montage et coordination du village)

– Suivi et gestion des espaces privatifs entreprises (mobilier, traiteur…)

Après l’événement

– Collecte et consolidation des retours clients post-événementiel

– Envoi des résultats

– Bilan Challenge Entreprise

Vous pourrez également être amené à travailler ponctuellement sur les autres événements de l’agence, Grands Événements ou Événements Grand Publics en région parisienne ou en province.

EXIGENCES REQUISES

EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCES

Bonne connaissance des techniques de vente.

Expériences dans le domaine de la vente et/ou de l’événementiel.

QUALITÉS

Dynamique ;

Autonome ;

Rigoureux ;

Goût du challenge ;

Force de persuasion ;

Ténacité ;

Très bon relationnel ;

Être à l’aise au téléphone et d’enchaîner les appels

Aisance rédactionnelle (orthographe, grammaire…)

Prospection physique et digitale

Capacité d’adaptation en fonction des événements et des missions ;

Capacité à gérer son planning de travail ;

Capacité à travailler en équipe ;

Capacité à travailler sous pression ;

Aimer les afterworks et les tournois de ping-pong

FORMATIONS

Formation supérieure, Master bac +4/5, école de commerce ou université (idéalement en management du sport)

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES

Compétences informatiques :

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point) ;

Outils bureautiques de base (client email, Internet, Mailhunter, Mixmax,Pipedrive…) ;

Etre titulaire du permis de conduire (permis B) serait un plus.

RÉMUNÉRATION

Rémunération minimum légale – Prise en charge du pass Navigo à 50%

Alternance – Début Septembre 2022

CONTACTS

Merci d’envoyer vos candidatures (CV+LM) sur l’adresse mail : l.goncalves@playground-event.fr, sous la référence COMMERCIAL2023. Date butoir Vendredi 22 Juillet 2022.