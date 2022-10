Offre de Stage : futur Directeur du Développement – Izir

Izir, la solution digitale lancée par Regadata est à la recherche de son futur Directeur du Développement, pour un stage à débuter entre Novembre 2022 et Février 2023. L’objectif étant d’intégrer un nouvel associé en fin de stage, à un niveau significatif de participation.

Izir est la solution digitale innovante offrant aux passionnés de voile, pratiquants et clubs la possibilité de se retrouver autour de courses à la voile accessibles à tous (cf. détails en fin de document).

Izir a été lancée par Julien et Matthias, deux passionnés de voile de loisir mais aussi sportive (voyages transocéaniques, plusieurs participations au Spi Ouest France). L’un est un ancien ingénieur aéronautique, l’autre issu du conseil en stratégie et tous les deux ont l’ambition de développer l’accès à la voile par des activitiés fun et accessibles à tous.

En plus des deux fondateurs, l’équipe est aujourd’hui composée de Justine en charge de la communication autour de l’offre.

Vos responsabilités

Dès le début vous serez totalement impliqués dans le développement business de la société et contribuerez au développement de l’offre en collaboration avec Julien, Matthias et Justine

Développer des relations B2B avec clubs, organisateurs de régates, et autres potentiels partenaires ;

Accroitre l’adoption et l’utilisation de la solution au sein des partenaires B2B ;

Assurer la bonne prise en main de la solution, et la gestion des questions clients ;

Créer et mettre en place des courses Izir pour des groupes ou des communautés dans le monde de la voile ;

Contribuer par des retours d’expériences clients à l’évolution des spécifications techniques de la solution ;

Collaborer avec Justine pour assurer une communication 360° autour de la solution.

Votre profil

Vous avez une forte appétence pour un projet entrepreneurial ;

Vous êtes prêt à « pousser des portes » pour développer l’adoption de l’application ;

Vous êtes créatif et orienté-solutions pour travailler en autonomie ;

Vous connaissez le monde de la voile légère / régate / plaisance ;

Vous êtes rigoureux et réactif ;

Vous êtes motivé pour vous déplacer régulièrement et faire des rencontres dans un environnement de passionnés.

Recrutement

Merci d’envoyer votre CV à Julien@izir-sailing.com, ainsi qu’un court message expliquant

Votre motivation pour un projet entrepreneurial

Les raisons de votre motivation à travailler dans le milieu de la voile

Pourquoi Izir ?

Deux fondateurs ambitieux mêlant expériences business et compétences en développement de produits

Un environnement cool et tourné autour de la passion

La possibilité de s’associer au projet dès la fin des 4-6 mois d’expérience

Une solution innovante dans un marché au début de sa mutation digitale

Un haut niveau de responsabilisation et d’autonomie