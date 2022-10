Offre de Stage : Assistant Chef de Projet – A.C.H Consulting

A.C.H Consulting intervient sur plus de 40 événements principalement sportifs à l’année, avec comme client Amaury Sport Organisation, Bénéteau et d’autres organisateurs.

Nous recherchons un stagiaire afin de nous accompagner lors de nos différents événements.

Description du poste :

Nous intervenons sur des courses cyclistes (Paris-Nice, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, le Critérium Dauphiné, le Tour de France), des épreuves de masse (semi-marathon de Paris, Marseille-Cassis, la corrida de noël), mais aussi sur des salons nautiques en France et à l’étranger.

Parce que l’événementiel est vecteur de communication, ACH Consulting accompagne dans la mise en place des supports publicitaires (banderoles, panneaux barrières, arche gonflable, etc…).

Missions :

Nous recherchons un stagiaire afin de nous accompagner lors de nos différents événements. Vous interviendrez sous la responsabilité du chef de projet. Vous prendrez en charge une ou plusieurs des missions suivantes : gestion des équipes, coordination de la logistique, préparation du matériel.

Profil :

Dynamique et passionné par le sport

– Savoir être et savoir-faire en milieu professionnel

– Maîtrise des outils informatiques (pack office)

– Organisé et rigoureux

– Permis B indispensable

Pour candidater, merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : bbaraquin@consulting-evenements.fr