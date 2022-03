Rugby – Une nouvelle identité visuelle pour le TikTok Tournoi des 6 Nations féminin

Aujourd’hui, le Tournoi des 6 Nations féminin a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Un logo qui intègre le Namer de la compétition, TikTok, annoncé il y a quelques semaines.

Pour ce nouveau branding du Tournoi féminin, Six Nations Rugby mise sur un violet « électrique » qui ne passe pas inaperçue avec le lettrage W6N (Womens 6 Nations).

A première vue, le rendu ressemble à un mix du logo de la chaîne de télévision W9 et celui de la WTA (tennis).

« Nous avons développé un positionnement de marque qui façonnera notre approche de l’engagement des fans. L’intention derrière la nouvelle identité était de refléter l’énergie électrique du rugby que nous attendons du championnat féminin, de célébrer l’unité et de rassembler encore plus de gens autour des joueuses qui inspireront les générations futures » explique Sarah Beattie, Chief Marketing Officer Six Nations Rugby, dans un communiqué.