Le Toulouse Football Club soigne son image avec la mini-série « Ultra Violet »

Le 19 février, le Toulouse Football Club (TFC) a dévoilé le premier épisode d’une mini-série consacrée aux coulisses du club.

On découvrira notamment au cours de six épisodes, imaginés et produits par le média numérique Ulyces, la nouvelle stratégie de recrutement par la data du pensionnaire de Ligue 2 BKT.

Le Toulouse Football Club a changé d’ère avec le rachat du club par RedBird Capital Partners en 2020. Et il entend bien le montrer. C’est une des raisons qui a poussé le club toulousain à missionner le média Ulyces pour réaliser et produire cette mini-série de six épisodes.

Chacun d’eux sortira tous les quinze jours pendant trois mois sur le site internet et les réseaux sociaux d’Ulyces (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube), mais aussi sur Snapchat Discovery et sur tous les réseaux du club.

« Comment l’intelligence artificielle et la data s’apprêtent à changer totalement le sport dans les prochaines années »

Alors que trouvera-t-on concrètement dans ces six numéros ? « La série raconte comment ce club historique du football français opère une petite révolution dans le monde du football, » écrit le club toulousain dans un communiqué. « Ulyces et le TFC montrent comment conjuguer le passé au futur, comment rester soi-même en évoluant, et surtout comment l’intelligence artificielle et la data s’apprêtent à changer totalement le sport dans les prochaines années. »

Ambitions, stratégie sportive, datas…#UltraViolet, une série originale @UlycesEditions pour accompagner notre importante fin de saison 💪 Le premier épisode, pour vous échauffer avant #TFCHAC, est disponible en intégralité sur YouTube. 👉 https://t.co/uTE0cqo1ES pic.twitter.com/TDa6OeXunG — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 21, 2022

Une approche venue des Etats-Unis

Avec l’arrivée des Américains aux manettes, le Téfécé a adopté une nouvelle stratégie de recrutement. C’est par la data que les pépites seront désormais « dénichées » par le président Daniel Comolli et sa cellule de recruteurs.

L’approche a été utilisée dans le sport de haut niveau par Billy Beane, héros du (très bon) film Le Stratège, impliqué dans le rachat du TFC par le fonds d’investissement américain.

Cette exploitation d’un nombre gigantesque de données permet « d’identifier des joueurs sous-côtés, qui dépassent les attentes placées en eux« , assure le club.

Le premier épisode en intégralité :

« Montrer que le club évolue tout en gardant son ADN »

Cette mini-série est aussi une bonne occasion de « montrer que le club évolue tout en gardant son ADN », explique Arthur Scheuer, CEO d’Ulyces, à Sport Buzz Business.