Offre de Stage : pôle Sponsoring & Activations Externes Paris 2024 – EDF

Master 1 ou 2 – Stage pôle Sponsoring & Activations Externes Paris 2024

Niveau de formation : Master 1 ou 2, école de commerce / Management du sport / Communication

Compétence : Communication web, communication interne et externe

Période souhaitée : Avril – Septembre 2023

Gratification : selon profil

Région : Ile-de-France

Adresse : 22-28 avenue de Wagram, Paris (75008)

Description de l’offre

Au sein de la Direction de la Communication du groupe EDF, vous serez rattaché(e) au Projet EDF – Paris 2024.

Ce projet a pour mission de valoriser le partenariat établi entre le groupe EDF et le COJO (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024), partenariat qui inclut la fourniture d’électricité renouvelable, avec pour objectif de relever le défi de Jeux plus responsables en termes d’impacts environnementaux et sociétaux.

Les objectifs de ce projet sont de :

o Transformer la perception culturelle de la marque EDF : plus innovante, plus attractive et reconnue pour son engagement environnemental, notamment auprès des jeunes.

o Démontrer les savoir-faire d’EDF et sa capacité d’innovation en matière de solutions bas carbone pour soutenir nos enjeux industriels et commerciaux.

o Engager largement les collaborateurs du Groupe pour renforcer la fierté d’appartenance, la cohésion et la confiance en l’avenir.

Vous intégrerez le pôle Sponsoring & Activations Externes Paris 2024 qui contribue à la stratégie de communication du groupe EDF. Le sport est utilisé comme un média stratégique de communication et d’image pour l’entreprise. Il permet à court, moyen et long termes d’incarner le discours d’une marque autour de valeurs fortes et d’engagements sociétaux et environnementaux.

EDF est présente dans de nombreux univers : paralympisme et olympisme à travers le partenariat avec les Jeux de Paris 2024 mais aussi handisport, natation, canoë-kayak et football via des partenariats avec des Fédérations sportives. EDF soutient également un collectif d’athlètes de haut niveau appelé le « Team EDF ».

Intégré au sein d’une équipe de 8 personnes, vous interviendrez en tant qu’assistant de communication sur les missions suivantes :

➢ Appui sur la préparation d’événements sportifs sponsorisés par EDF :

o Déploiement d’un dispositif d’activations 360° autour des championnats du monde de para-athlétisme et du French Riviera Open (tournoi international de tennis fauteuil)

o Enjeux d’avenir 2024, le programme héritage d’EDF pour faire vivre l’énergie des Jeux de Paris 2024 partout en France autour de 3 axes : changer le regard sur le handicap, soutenir l’apprentissage de la natation, sensibiliser et faire réfléchir à une pratique plus éco-responsable du sport

o Contribution aux temps-forts liés au partenariat avec Paris 2024 :

▪ Semaine Olympique et Paralympique

▪ Journée Olympique

▪ Journée Paralympique

▪ J-X JO et JP

o Contribution aux temps-forts liés aux assets sport autres que le partenariat avec Paris 2024 :

▪ Séminaire Team EDF

▪ Opérations de communication liées aux partenariats fédéraux (EDF Aqua Challenge, compétition nationale…)

➢ Appui sur les missions du pôle Sponsoring & Activations Externes Paris 2024 :

o Appui au pilotage de l’application EDF Sport Energie (suivi des échanges avec les agences, des challenges et dotations et des communications liées)

o Contribution aux différents chantiers d’activation externe du partenariat EDF – Paris 2024 notamment en matière de reporting

o Interface avec les agences pour la création de supports de communication sur le Team EDF et les sports sponsorisés par le groupe EDF

o Appui à l’animation des communications et relais internes sur les sujets sponsoring et activations externes (articles, newsletter, échanges avec les équipes de mobilisation des salariés et de communication interne)

Profil souhaité

De formation Bac +4/5 type école de commerce/communication/management du sport, vous justifiez d’une 1ère expérience dans une agence ou chez un annonceur.

Intéressé par le marketing sportif, autonome, vous avez un esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle, rigueur et organisation.

Aussi, une souplesse des horaires est nécessaire car vous pourrez être amené à vous déplacer pour participer à des événements.

Pour postuler : sport@edf.fr