Wilson présente un prototype de ballon de basket sans air lors du NBA All Star weekend 2023

Ce week-end, Wilson a profité du NBA All Star Weekend 2023 pour dévoiler un prototype de ballon de basket « sans air ».

Fabriqué à l’aide d’une imprimante 3D, ce ballon « airless » a été mis en avant par KJ Martin (Houston Rockets) lors du concours de dunk (AT&T Slam Dunk Contest). « Ce n’est qu’un exemple de la façon dont notre équipe aborde le jeu et pourquoi nous sommes aujourd’hui la première entreprise de ballons de basket au monde. » précise Kevin Murphy, directeur général des sports d’équipe chez Wilson.

L’équipementier l’assure, ce premier ballon imprimé en 3D est vraiment jouable, répondant presque aux spécifications de performance d’un ballon de basket réglementaire, y compris son poids, sa taille et son rebond (rebond). Un ballon qui n’a pas besoin d’être gonflé car il est composé d’un treillis noir transparent avec huit « lobes » en forme de panneau.

Que les fans de la balle orange se rassurent, le ballon en cuir Wilson utilisé lors des matchs NBA ne sera pas remplacé dans un avenir proche par ce prototype.

KJ Martin got the assist from pops and the @WilsonBasktball 3D Printed Ball for round 2 🤝#ATTSlamDunk x #StateFarmSaturday

📺: Live on TNT pic.twitter.com/FzUX4psaGT

— NBA (@NBA) February 19, 2023