F1 – Heineken nouveau sponsor de Max Verstappen et de l’écurie Oracle Red Bull

A quelques jours du début de la saison 2023 de Formule 1, Heineken officialise la signature d’un partenariat avec Max Verstappen.

Dans le cadre de cet accord, Max Verstappen, double champion du monde de F1, devient ambassadeur Heineken 0.0, la bière sans alcool de la marque néerlandaise.

En misant sur le pilote hollandais, Heineken proposera de nombreuses activations dont le lancement du jeu « Player 0.0 », une nouvelle expérience de course virtuelle. Le pilote de l’écurie Oracle Red Bull Racing soutiendra également les campagnes de la marque autour de la signature « When You Drive, Never Drink » (Lorsque vous conduisez, ne buvez jamais). L’année dernière, Daniel Ricciardo et Sergio Perez étaient à l’honneur d’un spot Heineken pour montrer que même eux, en tant que pilotes d’exception, savent laisser le volant lorsqu’ils sont de sortie.

« Étant moi-même originaire des Pays-Bas, c’est quelque chose de vraiment spécial de s’associer à une marque néerlandaise emblématique comme Heineken » a commenté Verstappen dans un communiqué. « Les gens qui me connaissent savent que je suis très déterminé et qu’en tant que pilote je ne veux laisser aucune place à l’erreur. C’est pourquoi je suis ravi de faire partie de la campagne « Lorsque vous conduisez, ne buvez jamais » pour aider à sensibiliser à la consommation responsable. Et étant moi-même un joueur passionné et un Sim Racer passionné, je suis ravi de jouer un rôle dans la nouveau jeu en cours de développement appelé Player 0.0. »

« Max est une icône néerlandaise et mondiale. Il est l’ambassadeur parfait pour Heineken 0.0 ; sa passion à la fois sur et hors la piste – dans la communauté Sim Racing, élargira notre message dans le monde du jeu avec Player 0.0 et nous aidera dans nos efforts pour encourager la consommation responsable » ajoute Bram Westenbrink, Directeur marque Heineken.

Outre son partenariat avec Max Verstappen,Heineken devient également partenaire de l’écurie Oracle Red Bull Racing. Pour rappel, Heineken est sponsor de la Formule 1 depuis 2016.

En terme de visibilité, le logo Player 0.0 sera notamment visible sur le casque 2023 de Max Verstappen.

A lire aussi