Offre Emploi : Business Developer – Paris Saint-Germain Handball

La section Handball du Paris Saint-Germain recherche un(e) Business Developer, en CDI, à pourvoir dès que possible.

Rattaché au Sales Manager, votre objectif sera de pérenniser et de développer le chiffre d’affaires Hospitalités Handball en fidélisant les clients « entreprises » abonnés.

Ainsi, vos principales missions seront les suivantes :

Gérer la partie opérationnelle, jour de match, relative à la production hospitalités Handball ;

Fidéliser les comptes existants et développer le chiffre d’affaires généré par chaque client ;

Assurer l’administration des ventes liées aux offres billetterie et hospitalités Handball ;

Gérer un portefeuille clients existants (entreprises abonnées) ;

Maintenir des relations de qualité avec les prestataires ;

Développer son réseau, en s’appuyant sur le portefeuille confié afin de créer de nouvelles opportunités business ;

Développer une connaissance des clients permettant d’être plus proche de leurs besoins afin d’y répondre efficacement ;

Tenir à jour les outils de reporting.

Votre profil :

Issu(e) d’une formation Bac+2 à Bac +5, vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.

Vous bénéficiez au moins d’une expérience BtoB et/ou événémentielle.

Le Paris Saint-Germain facilite l’intégration de candidats en situation de handicap

Descriptif du poste

Niveau hiérarchique : Confirmé

Secteur : Sports

Type d’emploi : Temps plein

Fonctions : Développement commercial

