Aqualux devient « partenaire région » de l’Olympique de Marseille

L’entreprise de piscines Aqualux est devenu cette semaine « partenaire région » de l’Olympique de Marseille pour les trois saison à venir.

Ce partenariat « comprend principalement des droits d’association et d’utilisation d’image, des droits d’hospitalités et un volet digital dans le but d’étendre et de consolider la notoriété d’Aqualux – CF Group auprès des supporters de l’Olympique de Marseille, notamment par le biais de jeux concours », explique l’OM dans un communiqué.

Des partenariats régionaux pour valoriser les entreprises du territoire

«Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Aqualux, une entreprise de la région qui a su s’appuyer sur son ancrage local pour toucher une audience importante en France et en Europe. Cet accord vient conforter notre volonté de nous rapprocher des acteurs régionaux afin de renforcer, ensemble, notre identité locale.» ajoute Laurent Colette, Directeur Général de l’Olympique de Marseille.

Un nouveau « partenaire régional » pour l’OM qui souhaite développer de plus en plus une offre partenariale adaptée aux acteurs locaux. Comme nous le précise le club phocéen, les autres « partenaires régions » de l’OM sont Mutuelles du soleil, Sainte Baume, Rampal Latour, Aqualux, L ACOUSTICS, CD13, Parcs et Sports, Jefco, Selectra, Relais Vert, Izac, Snef.