Offre Emploi (CDD) : Préparateur de commande – INTERSPORT (Quimper)

Votre Team

INTERSPORT est un acteur mondial de la distribution d’articles de sport et de loisirs avec près de 5 500 magasins dans plus de 66 pays.

En France, le réseau INTERSPORT rassemble plus de 670 magasins réalisant un CA de 2,4 milliards d’euros (2019), avec plus de 9 000 collaborateurs.

Le groupe possède également deux enseignes lifestyle : Blackstore, dédiée à la mode urbaine et Shooz, dédiée au marché de la sneakers.

Cela fait bientôt 100 ans que nous sommes engagés pour le sport et que nous soutenons le sport français.

Notre croissance ne réside pas uniquement dans notre capacité à « bien » vendre des articles de sport : nous aimons le sport et nous croyons en son pouvoir ! Le sport nous lie, nous rassemble. Il fait tout simplement se rencontrer les gens.

Votre Challenge

Afin de venir renforcer l’équipe dans le cadre de la période estivale, nous recrutons un préparateur de commandes e-commerce H/F.

Rattaché(e) au responsable de commande votre rôle consiste à satisfaire nos clients pour toutes commandes en lien avec la livraison à domicile (LAD), le click & and collect et la e-reservation. Vous assurez un rôle clé dans le développement des ventes en ligne du magasin et contribuez à renforcer la qualité et la visibilité des services e-commerce proposés en magasin en assurant la réception, la gestion et la préparation des commandes.

En ce sens, vos missions seront les suivantes :

Préparer et vérifier l’état des produits (état défectueux, respect de l’étiquetage, offre promotionnelle, conditionnement, etc)

Expédier les produits en garantissant la bonne tenue des délais de livraison pour le client

Assurer les notifications clients liées au suivi de la commande via l’outil

Réceptionner les retours et notifier les motifs dans l’outil en veillant au respect de la procédure par le client

Identifier et faire remonter les écarts de stock

Etre force de proposition quant au développement du service proposé

Vos Talents

Nous recherchons avant tout une personnalité polyvalente, réactive, ayant une forte capacité d’organisation et de planification, capable de s’adapter rapidement aux différents produits manipulés.

Vous aimez le travail en équipe et avez le sens des priorités pour pouvoir faire face aux pics d’activité liés à cette activité grandissante.

La pratique régulière ou l’appétence pour un sport en particulier vous permet une bonne connaissance de produits textiles, chaussures, accessoires et/ou matériels sportif.

Idéalement issu(e) d’une formation dans la logistique, vous possédez une première expérience sur une fonction de préparateur de commandes ou d’approvisionneur, acquise au sein d’un entrepôt logistique ou toute autre enseigne de distribution. Vous êtes force de proposition pour impulser et encourager une expérience client différenciante.

Pour postuler, rendez-vous ici