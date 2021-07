Offre de Stage : Assistant(e) chargé(e) de Projet & Communication Evénementiel Sportif – Run For You

FORMATION : Communication / Marketing

NIVEAU D’ETUDES REQUIS : Master 1 ou 2 (université, école de commerce, école de communication, IEP)

STRUCTURE D’ACCUEIL : Athletic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB)

CONTEXTE DU STAGE

Run For You, spécialisé dans le conseil en Marketing/Communication/Commercial dédié au sport, gère entre autres le développement d’épreuves de masse de courses à pied (UTMB®, Semi-marathon de Boulogne-Billancourt, La Foulée Meudonnaise, Corrida d’Issy les Moulineaux…) et du développement de la licence EcoTrail® à l’international.

L’ACBB est le club organisateur et support du semi-marathon de Boulogne-Billancourt Christian-Granger 2021. La mission proposée sera rattachée aux équipes d’organisation Run For You, habilitée à gérer les différents aspects de l’organisation de l’événement.

CONTENU DU STAGE

Sous la responsabilité du chef de projet Semi-marathon de Boulogne-Billancourt, l’Assistant(e) Communication participe principalement au suivi du projet et notamment à la mise en place et déploiement du plan de communication pour cet événement.

Déploiement de l’événement

• Aide à l’optimisation des achats, suivi des fournisseurs

• Suivi administratif : signature des devis, factures, mise à jour des différents documents, paiement

• Suivi des inscriptions

• Relation avec les coureurs

Déploiement de la stratégie de communication

• Outils digitaux (site internet, réseaux sociaux)

o Rédaction de news en respectant la ligne éditoriale et graphique établie

o Modération des réseaux sociaux

o Développement et animation des différentes communautés associées aux courses

o Animations et mises à jour des différents sites

• Rédaction et élaboration des newsletters & blogs

o Pilotage le planning des newsletters en fonction de la stratégie digitale définie

o Rédaction des textes et mise en page graphique

o Gestion et développement de la base de contacts

• Préparation et gestion d’opérations spéciales :

o participation aux salons, aux événements éphémères, etc.

QUALITES REQUISES

• Sens du contact

• Rigueur et autonomie

• Esprit de créativité et de curiosité

• Sens de l’organisation & adaptation

COMPETENCES REQUISES

• Maitrise du pack office

• Parfaite connaissance des principaux réseaux sociaux

• Bonnes qualités rédactionnelles

• Maitrise des logiciels de PAO pour déclinaison et création graphique

• Connaissance du monde du running considérée comme un plus

TYPE DE CONTRAT : stage de 4 mois

INDEMNITE DE STAGE : indemnité minimum légale + 50% du titre de transport + titres restaurant

NOM DU MAITRE DU STAGE : Clément de STAEL – Responsable événements

LIEU DU STAGE : Issy-les-Moulineaux (92)

DEBUT DU STAGE : Septembre 2021

Envoyez CV et lettre de motivation à Clément de STAEL : cdestael@runforyou.fr