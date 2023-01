Offre Emploi : Chargé(e) d’opérations audiovisuelles – Fédération Française de Tennis

ATHALIS recrutement, cabinet de conseil en recrutement, recherche un(e) « Chargé(e) d’Opérations Audiovisuelle » (H/F) pour son client la Fédération Française de Tennis (FFT).

La FFT est la fédération sportive agréée qui organise et gère les activités du tennis professionnel français.

La FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

Si vous recherchez un poste en gestion de grands projets évènementiels sur la partie audiovisuelle dans un environnement passionnant et sportif : ce poste est fait pour vous !

Le poste est situé dans les locaux du mythique stade Roland Garros à Paris.

Rattach(é) au Responsable du département audiovisuel, le rôle du (de la) Chargé(e) d’Opérations Audiovisuelles s’organise autour de la gestion technique audiovisuelle d’évènements organisés par la FFT tels que Roland Garros, Rolex Paris Master, Greenweez Paris Premier Padel Major et Paris 2024.

Ses tâches sont les suivantes :

– La coordination technique partielle ou totale des prestataires techniques audiovisuels déployés sur les évènements organisés par la FFT

– Gestion projet pré-évènement (formalisation besoin, planning, Staffing plan, analyse technique, analyse de risque, Budget)

– Supervision et coordination technique autour et pendant l’évènement

– Gestion projet post-évènements (Rétrospective, documentation, clôture financière)

– L’organisation d’appels d’offres concernant des services déployés sur les évènements organisés par la FFT, Dispositif évènementiel LEDs, Dispositif évènementiel de contribution AV, prestation opérationnel AV incluant :

– Rédaction du cahier des charges

– Etude technique, opérationnelle et financière des réponses

– Audition des entreprises

– Choix du prestataire

– L’exploitation ponctuelle des dispositifs audiovisuels présents sur le stade Roland Garros.

– La veille technologique

Vous l’aurez compris, ce poste s’adresse à un(e) professionnel(le) de l’évènementiel maitrisant les techniques et l’environnement audiovisuel et pour qui la gestion de grands projets évènementiels n’a pas de secret.

Profil recherché :

Issu(e) de formation supérieure Bac+2/+3 Minimum en Audiovisuel, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans l’évènementiel Audiovisuel en société de service technique audiovisuel par exemple.

Vous possédez de très bonnes connaissances dans les technologies Audiovisuelles Corporates, Digitales, Broadcast d’une part et dans les workflows audiovisuels évènementiels et Broadcast d’autre part.

Au-delà de votre connaissance du métier et des techniques de l’audiovisuel, vous avez une expérience significative dans la gestion de projets évènementiels.

Engagé(e), rigoureux(se), curieux(se) et bien organisé(e), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités en communication, votre capacité à gérer les priorités et votre esprit d’équipe.

Si vous êtes séduit(e) et motivé(e) par ce poste multi-facettes et son environnement très challengeant tant sur le plan organisationnel que technique et souhaitez prendre part au rayonnement de la FFT au niveau international, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Contact : n.capron@athalis-recrutement.fr