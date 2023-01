Tennis – Kia prolonge son contrat de Partenaire Majeur avec l’Open d’Australie jusqu’en 2028

A l’occasion de l’Open d’Australie 2023 dont les qualifications ont débuté cette semaine, Kia officialise la prolongation de son contrat de partenariat jusqu’en 2028.

C’est un des contrats sponsoring les plus longs de l’histoire du sport australien. Depuis 2002, soit plus de 20 ans, le constructeur automobile est associé au premier Grand Chelem de la saison. Un partenariat qui lui a permis de développer sa notoriété et son image de marque à travers le monde grâce à la diffusion globale du tournoi.

Dans le détail, ce nouveau contrat entre Kia et l’Australian Open a été signé pour 5 ans sur 2024-2028. L’officialisation de cette prolongation a eu lieu en présence notamment de Rafael Nadal, ambassadeur également historique de Kia jusqu’au moins 2025.

« Les deux marques ont grandi et évolué au cours du partenariat et ont partagé des synergies axées sur l’innovation, la technologie et la durabilité. Nous sommes très fiers de notre partenariat et ravis à l’idée d’atteindre collectivement de nouveaux sommets au cours des cinq prochaines années » précise Damien Meredith, Chief Operating Officer de Kia Australia, dans un communiqué.

Pour cette édition 2023 de l’Open d’Australie, Kia fournira notamment une dizaine de véhicules 100% électriques (plus d’autres motorisations) pour transporter les joueurs et officiels. « Nous apprécions profondément notre partenariat avec Kia, qui a aidé l’Australian Open à se développer et à devenir l’événement sportif et de divertissement mondialement reconnu qu’il est aujourd’hui » explique Craig Tiley, Directeur du tournoi, dans un communiqué.

Outre une forte visibilité sur les courts et notamment la bâche de fond de court ou encore le Naming du nouveau court « Kia Arena » (5 000 places) inauguré l’année dernière, Kia proposera une nouvelle fois de nombreuses activations aux fans de tennis présents sur place. Il y aura notamment « Make Your Move » qui permettra aux fans de suivre les traces de Rafa Nadal dans un jeu interactif. Il sera notamment possible de copier les mouvements du joueur espagnol pour générer de l’électricité avec leurs pas via un tapis de sol spécifique.

The AO x Kia journey continues 🤝 We can’t wait to see what the road ahead looks like together – moving all the way to 2028. Let’s go!@Kia_Worldwide • #MovementThatInspires • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VVbojVKqJg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2023

A lire aussi