Fan Experience : Le Paris Volley fait appel à « FairPlayer » pour la création de Fan Token et la vente d’expériences exclusives

En 2023, Paris Volley collabore avec la jeune société FairPlayer pour lancer la commercialisation d’expériences et autres objets uniques à l’aide de Fan Token.

Installée en région lyonnaise, FairPlayer propose aux clubs sportifs de créer leur propre jeton numérique afin de les aider à mieux monétiser leur fanbase sur le digital en proposant des offres exclusives de type « money can’t buy » de manière plus attractive et dans l’ère du temps façon Web3.

L’occasion donc de surfer sur la mode des NFTs (les jetons de FairPlayer sont uniquement utilisables sur une plateforme propre) avec des visuels dynamiques pour mettre en scène les packages. Sur la plateforme dédiée, le supporter achète une monnaie virtuelle (token) avec ses euros pour acheter des prestations.

« Les supporters vont pouvoir dépenser leurs tokens pour décrocher des expérience uniques »

« Nous avons lancé avec le Paris Volley une émission de jetons numériques (Fan Token) qui permet d’avoir accès à une marketplace où les supporters vont pouvoir dépenser leurs tokens pour décrocher des expérience uniques avec les joueurs, des ballons dédicacés jour de match, la possibilité de participer à des séances d’entraînement avec leurs joueurs préférés ou encore avoir accès à des places privilèges » nous précise Dorian Cauvas, CEO de Fairplayer. « Dans un premier temps nous proposons des Fan Token du Paris Volley, échangeables contre des exclusives. Notre business model repose sur un pourcentage sur la vente de ces offres. Un second marché sera bientôt disponible sur la plateforme permettant l’achat et la revente de Token entre supporters ».

« Notre business model repose sur un pourcentage sur la vente de ces offres »

Sur la boutique digitale du Paris Volley, on retrouve des ballons et maillots dédicacés, des places VIP au bord du terrain, mais aussi des rencontres avec des joueurs… Comptez par exemple 200 euros pour vous offrir une Expérience canapé au bord du terrain pour 2 personnes.

Au total, une dizaine d’offres différentes sont proposées au public réparties en trois catégories. Les « Collectibles », des produits rares à l’image du club et de ses joueurs. Les « Moments » qui désignent des moments à passer en compagnie des joueurs. Enfin, les « Access » qui sont des accès exclusifs à des événements avec le club et son équipe. De quoi enrichir un peu plus la Fan Experience.

Reste à savoir si la jeune société basée en région lyonnaise parviendra à se frayer une place au milieu des nombreux acteurs digitaux qui aident les clubs sportifs à commercialiser leurs assets…Récemment, c’est la plateforme Fan4All qui se lançait avec également la volonté de pouvoir mettre en avant et commercialiser des expériences inédites au sein de clubs professionnels.

