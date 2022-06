Offre Emploi : Chef de Projet – Aono

Offre d’emploi CDI : Chef de projet

Poste à pourvoir dès maintenant

NOTRE AGENCE

Aono est une agence accompagnant les acteurs du sport (annonceurs, fédérations, clubs, sportifs) dans la définition et le déploiement de leur stratégie de Partenariat et de Fan Experience . Nous les aidons à atteindre leurs objectifs en déployant notamment des expériences Digitales ( SoMe , Brand content) et des expériences IRL (Ex et In stadia, en Point de vente, etc.).

Nous comptons parmi nos clients la FFF, la FFR, EDF, KFC, SFR, Intermarché, Arkema, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

– Dans le cadre du développement de l’agence, nous recherchons un Chef de projet

– Notre philosophie et notre mode de fonctionnement font que ses missions auront un impact direct sur les performances de l’agence

PROFIL ET COMPÉTENCES

● Bac+5 Ecole de commerce / Université / IAE : spécialisation Marketing / Communication

● Première expérience dans la gestion de projets et dans l’univers du marketing sportif attendue

● Parfaite compréhension des problématiques de marques et des partenariats sportifs

● Esprit créatif avec une solide culture web et digitale

● Maîtrise de la suite Office et de Photoshop / Illustrator

● Profil rigoureux, proactif, autonome, avec d’excellentes capacités rédactionnelles et d’analyse

● Force de proposition, énergique et curieux

● Attiré(e) par le travail en startup

VOS MISSIONS

● Réflexion stratégique et déploiement des projets en réponse aux briefs / objectifs des clients des clients

● Elaboration du cahier des charges

● Mise en place de campagnes de communication Social Media

● Suivi des réalisations et coordination des différentes agences partenaires

● Réalisation de bilans détaillés et production de documents supports

● Veille et benchmark

TYPE DE CONTRAT

● CDI

● Disponibilité : au plus tôt

● Rémunération : concurrentielle

● Poste basé à Paris 17ème

COMMENT POSTULER ?

– En nous envoyant à recrutements@aono.fr, avec pour objet “CDI – Chef de projet”

– Votre CV

– Votre lettre de motivation