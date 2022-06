Ticketing – Le prix des billets pour les 24 Heures du Mans 2022 (grand public et hospitalités VIP)

Pour cette édition 2022 des 24 Heures du Mans, l’évènement va pouvoir refaire le plein de spectateurs après l’épisode COVID-19.

Si la course se déroule à cheval sur 2 jours, samedi et dimanche 11 et 12 juin, les 24H se vivent déjà depuis quelques jours au Mans avec de nombreux évènements dans l’évènements (Pit-stop Challenge, visite des stands, pesage, hyperpole, parade des pilotes, piste ouverte au public,…).

Concernant la billetterie des 24 Heures du Mans (ticket.24h-lemans.com), la difficulté ne réside pas dans le fait de trouver des places puisqu’il se vend encore des tickets pour accéder au circuit ce week-end mais bien dans l’achat de parkings pour se garer à proximité de l’event ou encore trouver un logement si vous souhaitez fermer les yeux quelques heures pour vous reposer.

Le prix des billets pour le week-end

Dans le détail, le prix d’un billet « grand public » pour assister aux 24 Heures du Mans 2022 ce week-end varie de 55€ à 200€.

Le billet le moins cher à 55 euros permet d’accéder à la course à partir du dimanche à 6h.

Comptez 79 euros pour accéder à la course pour les 2 jours (samedi et dimanche). Deux offres qui permettent l’accès à l’enceinte et aux Virages Mulsanne, Arnage et Porsche (intérieur aire de Beauséjour), au Village, aux buttes spectateurs et aux animations (fan zone, expo village, fête foraine…) ainsi qu’une visite libre gratuite du Musée pendant la semaine des 24 Heures du Mans.

Pour être assis en tribune couverte (siège numéroté), le billet pour le week-end coûte 164€ en catégorie 2 et 199€ en catégorie 1.

Le prix des billets pour la semaine

Pour les passionnés des 24 Heures du Mans qui souhaitent vivre l’expérience dans sa globalité, des offres semaines sont également proposés au grand public.

Pour le pack Semaine, le billet le moins cher est à 89 euros pour une entré circuit, soit 10€ de plus que le billet week-end. Pour une prestation plus fournie comprenant l’accès circuit mais également Paddock + Grille de départ, comptez 650 euros. Ajoutez quelques euros (735€ en cat 2 et 770€ en cat 1) pour cette prestation avec votre place en tribune.

Une offre Glamping à 2 880€ pour 4 nuits (2 personnes)

Pour cette édition 2022, les 24 Heures du Mans ont lancé une offre Glamping. Situé dans la zone du Château du Houx, à 5 minutes à pied du Paddock et du Village des 24 Heures du Mans, le Glamping 24 vous offre une prestation d’hébergement tout confort. Comptez 2 880 euros le Tipi 2 personnes pour 4 nuits (billets inclus).

Une prestation qui propose une tente de 20m2, 2 lits simples, Nettoyage, Mobilier intérieur de base, Multiprise, Cadeau 24 Heures du Mans & kit hygiène, Place de parking, Accueil 24h/24, Ménage quotidien, Gardiennage 24h/24, Casiers sécurisés, Bar / Snack sur place (payant), Accès Espace Lounge du Glamping avec Live course TV, Espace sanitaire commun.

24 Heures du Mans 2022 – Les offres hospitalités (VIP)

Outre la billetterie Grand Public, l’organisation propose également une large offre VIP avec des prestations d’hospitalités variées.

L’offre la plus abordable, « Starter 24 », est proposée à 550€ HT par personne pour le week-end. Sur d’autres prestations, les prix grimpent jusqu’à 5 700€ HT par personne pour les 2 jours (survol du circuit en hélicoptère, …)

A la semaine, certains espaces VIP pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes sont commercialisés à 60 000€ HT la semaine.

24 Heures du Mans 2022 : le programme des animations

Fan Zone

Située juste à côté du traditionnel Village des 24 Heures du Mans, la Fan Zone permet de retrouver des écrans géants, une zone de restauration, le Critérium du jeune conducteur et une grande scène avec des animateurs pour un suivi constant de la course. Tous les amoureux des 24 Heures du Mans se retrouvent dans la Fan Zone.

Green Fan Zone

Située au cœur du circuit, à proximité de la porte Est, la « Green Zone » préfigure pour les fans l’expérience spectateur de demain : restauration responsable, réduction des déchets découverte d’initiatives durables et solidaires, énergies zéro émission (solaire, hydrogène et réseau). Une relax zone propose aussi les services barbier, coiffure et massage.

Village Hydrogène

Pendant la grande semaine de ces 24 Heures du Mans 2022, du mardi 7 juin au dimanche 12 juin, un complexe portant le nom de »ACO H2 », identifié par deux bulles transparentes géantes, sera implanté dans le Village dédié au public, dans l’allée principale. Cet ensemble, qui s’articule autour de ces deux bulles et d’une structure centrale d’exposition présentant la LMPH2G, voiture laboratoire de MissionH24, le programme en collaboration avec GreenGT et qui a pour but la création d’une catégorie prototype hydrogène aux 24 Heures, a pour principale vocation : l’information, la pédagogie, la présentation des engagements de l’Automobile Club de l’Ouest et de ses partenaires, dans le déploiement de l’hydrogène pour une compétition et une mobilité zéro émission. Des contenus informatifs, des jeux, des liaisons en direct avec l’équipe de course, H24Racing, installée à Maison Blanche pour sa participation à Road To Le Mans, des prises de paroles d’acteurs de l’hydrogène sont au programme.

Kids Zone

Destinée aux 3-12 ans, la Kids Zone propose des animations en partenariat avec Le Journal de Mickey, des jeux de construction, maquillage, structures gonflables ainsi qu’un espace bébé.

Le Musée des 24 Heures du Mans

À l’occasion de cette 90e édition, l’Automobile Club de l’Ouest donne un rendez-vous historique avec sa nouvelle exposition temporaire « Allure Le Mans » au Musée des 24 Heures du Mans. Celle-ci célèbre l’histoire de Peugeot sur la classique mancelle, depuis leur première participation en 1927 jusqu’à son engagement en Hypercar, en mettant l’accent sur l’anniversaire de la victoire de la marque au lion en 1992. L’entrée est gratuite sur présentation d’un billet d’entrée pour les 24 Heures du Mans valide le jour de la visite.

Fête foraine

Année après année, la fête foraine des 24 Heures du Mans assure le spectacle au cœur du spectacle. Grande roue, manèges à sensations, tir à la carabine, jeux d’adresse, autos tamponneuses… Les spectateurs doivent garder des forces !

Karting des 24 Heures du Mans

Situé dans l’enceinte du circuit, et donc accessible avec le billet d’entrée valide, le karting des 24 Heures du Mans reste ouvert pendant la semaine des 24 Heures du Mans. Une flotte de karts pour amateurs (à partir de 16 ans) est disponible, avec les conseils d’une équipe de passionnés et de diplômés qui peuvent guider dans l’initiation au pilotage. Dans l’espace réceptif, les visiteurs ont aussi accès à des simulateurs et une terrasse panoramique, où il est possible de se restaurer.

Un DJ Set et des concerts d’exception

Les 24 Heures du Mans sont, historiquement, toujours le lieu où de grands noms se produisent. Cette année, quatre artistes de renommée mondiale fouleront la grande scène. Kyo (8 juin), Pete Doherty (9 juin), Martin Solveig (vendredi 10 juin), THE STRANGLERS (samedi 11 juin).

La Patrouille de France de retour !

Chaque année, les milliers de fans amassés dans les tribunes face à la ligne de départ attendent avec impatience l’arrivée des Alpha Jets de la Patrouille de France qui survolent la grille de départ des 24 Heures du Mans. Après deux ans d’absence, la plus célèbre des patrouilles aériennes sera de retour. Samedi 11 juin, à 15 h 50, les spectateurs auront les yeux rivés vers le ciel ! L’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) et la 27e brigade d’infanterie de montagne feront également de la cérémonie de départ un moment spectaculaire et fort en émotions, tandis qu’Henri Pescarolo et Gérard Larrousse prendront chacun le volant d’une Matra de la grande épopée 1972-1974 à 12 h 30 pour célébrer les 50 ans de la 1ère victoire de Matra.